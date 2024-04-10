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В одній із областей України через атаку росіян розпочнуть аварійні відключення світла (оновлено)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 10 квітня 2024, 08:52

Падіння ворожого БПЛА призвело до пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури

Внаслідок атаки російських окупантів у ніч на 10 квітня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим у Миколаївській області вводять аварійні відключення світла.

Обладнання компанії під час обстрілу було пошкоджено. Про це повідомили у Telegram-каналі "Укренерго".

"Вночі росіяни знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на одній із підстанцій "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі пише, що в ніч проти 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено 12 БПЛА типу "Shahed 131/136".

"Крім того, вночі, 10 квітня, о 02:16 у м. Очаків Очаківської громади попередньо внаслідок збиття ворожого БпЛА типу Shahed 131/136 виникла пожежа на рекреаційному об’єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає", — розповів Кім.

Він також додав, що близько 03:00 у Миколаївському районі внаслідок падіння ворожого безпілотника було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Це й спричинило відключення електроенергії.

Оновлено

У Миколаївській ОВА повідомляють, що станом на 8 ранку 10 квітня всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією.

"Енергетики працюють і роблять все можливе, щоб так було й надалі", — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Харківської ОВА розповів, чи загрожує Харкову блекаут через обстріл.

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Обстріл #Світло #Відключення