Військово-політичний оглядач розповів, які плюси у ЗСУ при обороні Часового Яру і чому росіяни не скоро увійдуть до міста

Щодо взяття Часового Яру на 9 травня… Абсолютно не дивно, що було віддано такий наказ командуванням РОВ. Російські окупанти мають вкрай маніакальний фетиш на дати, Новий рік, день народження путіна, 1 травня, 9 травня, навіть День конституції України та День Незалежності для них вкрай тригерні, на які вони завжди планують якусь підлість. Не забуваємо 2 травня, як "особливу пропозицію" для Одеси і нещодавно ми могли бачити на 10 квітня день визволення Одеси від нацистів, багаторазовий удар балістичними ракетами по місту та області.

Вони хворі, вони маніяки, прив’язуються до дат. Але. Але, Часів Яр їм до 9 травня не захопити.

Саме собою місто, укріпрайон і хоча він менше Бахмута та Авдіївки, але це висота, причому зі складним для наступу противника ландшафтом. Місто, порівняно з Бахмутом та Авдіївкою, має свої плюси та свої мінуси.

Плюси це висоти, хороші для артилерії, але користь від них, коли дефіцит БК? Це є фактор. А якщо дефіциту БК немає? Це кратна перевага. Плюси й Сіверський Донець, канал, що є природною перепоною, що відіграє роль навіть деякої розмежувальної лінії.

До мінусів можна віднести… Без уточнень, але головне те, що розгорнути повноцінний наступ на місто без контролю Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, РОВ не зможуть. Тобто для початку їм необхідно буде розв'язати питання з цими н.п. Нагадаю, що встановити контроль над Іванівським РОВ намагаються з минулого року, а повернути контроль над Кліщіївкою та Андріївкою… аналогічно.

Крім того, відчайдушні спроби командування 11-ї ОДШБр в Іванівському призводять до того, що дане формування сточується і в цілому, в якийсь момент може втратити боєздатність і його змушені будуть виводити з-під Часового Яру.

Нагадаю, що резервну 11-у ОДШБр 1 грудня 2023 року вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом з 56-ю та 83-ю ОДШБр (які так само були резервні) включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою.

Цю бригаду дуже активно юзають у напрямі Івановського, щоб продемонструвати військово-політичному керівництву, мовляв, нова концепція застосування військ, які вистрибують з транспорту, що рухається над землею, з криком "Гойда!", вірна і має право не тільки на життя, але і подальшу реалізацію, з урахуванням усіх супутніх бюджетних інвестицій, як окремого корита.

У певному сенсі, Іванівське для командування ВДВ, це шанс довести кров’ю та м’ясом 11-й ОДШБр із далекого Улан-Уде, що вони "можуть". Тому не здивуюся, якщо командування готове заради цього села покласти всю бригаду, але досягти поставленої мети.

Загалом, за присутністю формувань РОВ у районі Часового Яру критичних змін не спостерігається, а саме:

У районі Богданівки залучені 299-й та 331-й ПДП 98-ї ВДД, з метою виходу на Калинівку та перерізання траси 0506. Вони відповідають за створення тиску на Часів Яр з півночі;

Іванівське – суїцидники з 11-ї ОДШБр та 217-го ПДП 98 ВДД та 102-го МСП 150 МСД 8 ОВА. Завдання — охоплення Часового Яру по 0504 з півдня і вихід на Ступочки. Не виключено, що їм вдасться досягти поставленої мети з Іванівським, але повним зникненням 11-ї ОДШБр. Можливо не вдасться, але 11-а ОДШБр все одно вже ніколи не буде такою, як раніше;

Кліщіївка та Андріївка під ударом в основному підрозділів 3 АК, зокрема 1008-й та 1194-й МСП ТрВ 6-ї МСД. Контроль цих сіл для РОВ обумовлений необхідністю створення буфера безпеки для південного флангу, при русі від Івановського на Ступочки.

Крім залучених РОВ в даному районі підрозділів 2 і 3 АК, а також регулярної десантури, у Часовому Яру оперує "Добровольчий штурмовий корпус" (ДШК).

Очевидно, що до 9 травня РОВ не зможуть ні те, що захопити Часів Яр, а й навіть створити для чергового епічного наступу всі необхідні умови. Тобто, чергова фетиш-дата буде однозначно зірвана, насамперед завдяки титанічним зусиллям наших воїнів, які в умовах затримок постачання від міжнародних партнерів потребують вашої допомоги.