Секрет у натисканні: ця корисна функція є у кожному телефоні

Додаткові символи відкриваються довгим натисканням – така можливість є і на iPhone, і на Android

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Щоб поставити знак номера, градуса або вибрати інший вид лапок, не потрібно шукати символ в інтернеті й копіювати його. Українка розповіла про маловідому функцію, а її допис завірусився в мережі.

Своїм відкриттям у Threads поділилася Діана. Дівчина показала, як написати знак №, утримуючи клавішу #.

"Розкажіть про функцію iPhone, про яку ви дізналися лише нещодавно. Я почну", – зазначила українка.

Авторка обговорення показала, де на клавіатурі захований знак номера

Як відкрити знак номера

Секрет – у тривалості натискання. Звичайне торкання вводить символ, зображений на клавіші, а утримання відкриває невелику панель із додатковими варіантами. Не відпускаючи палець, його потрібно перемістити до потрібного знака, а потім прибрати з екрана.

Щоб ввести № на показаній клавіатурі, спочатку потрібно перейти до цифр і символів, а потім відкрити додаткову сторінку знаків. Після утримання # з’являється варіант №: його можна вибрати для позначення номера документа, будинку чи іншого об’єкта.

Потрібний варіант вибирають, перемістивши палець до спливної панелі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей спосіб не обмежується iPhone: на Android додаткові символи також доступні через тривале натискання. Водночас розташування клавіш і вміст спливної панелі залежать від установленої клавіатури та вибраної розкладки.

Де знайти градус і різні лапки

Користувачка @didyouknowkate показала ще один приклад – знак градуса °. На її клавіатурі він з’являється, якщо утримувати цифру 0. Так можна ввести позначення температури безпосередньо в повідомленні, не замінюючи його літерою чи словом.

Знак градуса можна вставити, коли вводите температуру в повідомленні

За тим самим принципом відкриваються варіанти лапок. Користувачка @shledzyk поділилася панеллю, яка з’являється над клавішею лапок: на ній доступні "ялинки" та інші варіанти написання. Замість одного стандартного знака можна вибрати відповідний варіант безпосередньо під час набору.

Варіанти лапок доступні у спливній панелі над клавішею

Тут важливо розрізняти перемикання сторінки клавіатури й утримання окремої кнопки. Перемикач відкриває весь набір цифр або знаків, а тривале натискання показує додаткові варіанти саме вибраної клавіші. Тому частину символів не видно навіть на відкритій сторінці пунктуації.

Як вибрати тире замість дефіса

Користувач @ivantobefree показав варіанти, приховані під клавішею дефіса. Якщо її утримувати, з’являється панель із коротким і довгим тире, а також іншими знаками. Це дає змогу вибрати потрібну довжину риски без копіювання з іншого тексту.

Щоб вибрати довге тире на показаній клавіатурі, утримують дефіс

Як повідомляв "Телеграф", щоб заощадити заряд смартфона, радять вмикати режим енергоощадження, зменшувати яскравість і обмежувати фонову активність застосунків. Докладніше читайте про налаштування смартфона.