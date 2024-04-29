Віцепрезидент ICC Ukraine запропонував своє бачення системи пільг та підтримки українських ветеранів з боку держави

23 квітня керівництво Міністерства у справах ветеранів України спільно з представниками інститутів громадянського суспільства та ветеранського руху обговорили основні положення законопроєкту "Про основні засади ветеранської політики в Україні". Робота над ним перебуває на фінальній стадії, і проєкт ще не опубліковано. Проєкт передбачатиме систему переходу від військової служби до цивільного життя всіх, хто боронив Україну від нападу РФ і його актуальність складно переоцінити. На мою думку, до розробки документа слід долучити Міністерство фінансів, оскільки фіскальна підтримка ветеранського підприємництва має бути невід’ємною частиною державної політики в цій сфері. В цьому блозі запропоную своє бачення системи пільг та підтримки українських ветеранів з боку держави.

Станом на квітень 2024 року в Україні налічується вже більше одного мільйона осіб зі статусом учасника бойових дій (ветеранів). Очікується, що після завершення війни їхня кількість сягне кількох мільйонів. Питання ветеранської політики є критично важливим, адже від успішної реінтеграції ветеранів у мирне життя залежить майбутнє відновлення країни. Саме тому держава має надати їм усю необхідну підтримку.

Україна не перша країна, яка стикається з проблемою адаптації великої кількості ветеранів до мирного життя. Гарним прикладом успішного вирішення цього питання можуть слугувати Сполучені Штати Америки.

У США проживає близько 19 мільйонів ветеранів. Завдяки ефективній державній політиці підтримки у 2021 році рівень безробіття серед ветеранів становив лише 4,4%, що було навіть нижчим за загальний показник 5,3%.

Окрім сприяння працевлаштуванню, США активно розвивають ветеранське підприємництво. Завдяки цьому підприємства, які належать ветеранам, становлять близько 5,9% від загальної кількості компаній у країні. Це свідчить про успішну інтеграцію ветеранів у бізнес-середовище та їхню здатність започатковувати власну справу.

Відповідно до чинного законодавства США ветеранам військової служби надаються наступні пільги:

виплата допомоги за інвалідністю;

реалізація програми професійної реабілітації;

надання допомоги в одержанні освіти;

психотерапевтична допомога;

надання допомоги при працевлаштуванні;

виплата допомоги з безробіття;

здійснення на пільгових умовах медичного обслуговування;

страхування життя;

надання позичок на будівництво житла.

За розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі бізнесу ветеранів, у США відповідає Адміністрація малого бізнесу (SBA), яка активно співпрацює з громадським сектором, зокрема з волонтерською мережею SCORE. Ці організації виконують у першу чергу інформаційну, просвітницьку та менторську функцію, що значно сприяє розвитку ветеранського бізнесу.

Наразі статус ветеранів в Україні регулює Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .

Майбутня державна політика підтримки ветеранів має бути спрямована на забезпечення їх психологічної реабілітації, соціальної адаптації, професійного розвитку, працевлаштування та залучення до підприємницької діяльності.

При розгляді нового законопроєкту "Про основні засади ветеранської політики в Україні", пропоную врахувати наступні пропозиції по основним напрямкам:

1. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ

Держава гарантує ветеранам безкоштовну психологічну допомогу та реабілітацію в центрах медико-психологічної реабілітації, госпіталях ветеранів війни та інших спеціалізованих закладах.

Для ветеранів організовуються безкоштовні психологічні тренінги, консультації та інші заходи, спрямовані на їх соціально-психологічну адаптацію, а також лікування ПТСР.

Члени сімей ветеранів мають право на безкоштовну психологічну допомогу в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Ветерани мають переважне право на працевлаштування за умови відповідності кваліфікаційним вимогам. При працевлаштуванні на державну службу отримують додаткові бали до результатів іспитів чи інших оцінок при проходженні конкурсу на посаду. Період проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період, зараховується до стажу державної служби. Державна служба зайнятості сприяє їх працевлаштуванню та організовує професійне навчання.

Роботодавцям, які працевлаштовують ветеранів, мають надаватись такі стимули:

податкові пільги (наприклад, податкові пільги у розмірі певного відсотка від зарплати ветеранів; зменшення ставки податку на прибуток; витрати, пов'язані з професійним навчанням та перекваліфікацію ветеранів; прискорена амортизація основних засобів, придбаних для створення робочих місць для ветеранів тощо); компенсація єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування; компенсація витрат на облаштування робочого місця для ветеранів з інвалідністю.

В органах державної влади та місцевого самоврядування має встановлюватись квота робочих місць для ветеранів з інвалідністю, наприклад у розмірі 5% середньооблікової чисельності працівників. Ветерани повинні мати можливість отримувати посади в державних органах без проходження конкурсу або через альтернативні способи працевлаштування, зокрема дистанційну роботу.

Для ветеранів мають розроблятись спеціальні освітні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням потреб ринку праці. Професійне навчання ветеранів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету із залученням закладів освіти, роботодавців. При центрах зайнятості створюються відділи сприяння працевлаштуванню ветеранів. Максимально широко залучати НГО та бізнес-асоціації для сприяння у навчанні та перекваліфікації ветеранів.

3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Суб'єктами ветеранського підприємництва є:

1) Фізичні особи-підприємці, які є ветеранами війни.

2) Юридичні особи, у статутному капіталі яких частка, що належить одному або декільком ветеранам війни становить сумарно не менше 50 відсотків.

Податкові пільги

До суб'єктів ветеранського підприємництва застосовується знижена ставка податку на прибуток.

Суб'єкти ветеранського підприємництва мають право використовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням підвищених лімітів доходу.

Збори за дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності, сплачуються суб'єктами ветеранського підприємництва за пільговими ставками.

Працівники суб'єктів ветеранського підприємництва звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб протягом першого року діяльності компанії.

Державні закупівлі

Державні замовники зобов'язані здійснювати не менше певного відсотка закупівель товарів і послуг у суб'єктів ветеранського підприємництва. Порядок та умови надання переваг ветеранському бізнесу при здійсненні публічних закупівель визначаються Кабінетом Міністрів України.

Залучення інвестицій у ветеранський бізнес

Запроваджується інвестиційний податковий кредит у розмірі 25 відсотків суми інвестицій, внесених до статутного капіталу суб'єктів ветеранського підприємництва.

Держава гарантує повернення до 80 відсотків суми кредитів, виданих банками суб'єктам ветеранського підприємництва.

Фонд підтримки ветеранського бізнесу

Створюється Державний фонд підтримки ветеранського підприємництва. Фонд надає гранти та пільгові кредити суб'єктам ветеранського підприємництва.

Інформаційна та освітня підтримка

Запроваджуються безкоштовні освітні програми для ветеранів з основ підприємництва, фінансової грамотності, маркетингу тощо.

Для інформування ветеранів-підприємців створюється Єдиний вебпортал ветеранського підприємництва.

При центрах зайнятості та центрах надання адміністративних послуг діють центри підтримки ветеранського підприємництва, які надають інформаційно-консультаційні послуги.

При Мінветеранів створюється окремий дослідницький центр, якій буде координувати співпрацю з громадськими організаціями та бізнесом, вивчати потреби ветеранів, надавати оперативний аналіз та рекомендації для максимально ефективної адаптації та перекваліфікації, інформувати ветеранів про всі наявні державні та не державні можливості для навчання та отримання допомоги у відкритті власної справи.

Соціальне підприємництво

Держава сприяє залученню суб'єктів ветеранського підприємництва до реалізації проєктів соціального підприємництва.

Для ветеранських підприємств, які мають статус соціальних, встановлюються додаткові податкові пільги та надається фінансова підтримка.

Запропоновані заходи підтримки створять комплексну екосистему реінтеграції ветеранів у суспільство. Співпраця держави, ветеранських і волонтерських організацій, бізнесу, освітніх закладів дозволить охопити всі сфери — від психологічної допомоги до працевлаштування і розвитку підприємництва.

Подальші кроки включають доопрацювання і ухвалення законопроєкту, розробку детальних механізмів його реалізації, виділення необхідного фінансування. Маю надію, що спільними зусиллями ми зможемо гідно подякувати захисникам України і допомогти їм будувати мирне життя.