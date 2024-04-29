Вице-президент ICC Ukraine представил свое видение системы льгот и поддержки украинских ветеранов со стороны государства

23 апреля руководство Министерства по делам ветеранов Украины совместно с представителями институтов гражданского общества и ветеранского движения обсудили основные положения законопроекта "Об основных принципах ветеранской политики в Украине". Работа над ним находится на финальной стадии, и проект еще не опубликован. Проект будет предусматривать систему перехода от военной службы к гражданской жизни всех, кто защищал Украину от нападения РФ, и его актуальность сложно переоценить. На мой взгляд, к разработке документа следует приобщить Министерство финансов, поскольку фискальная поддержка ветеранского предпринимательства должна быть неотъемлемой частью государственной политики в этой сфере. В этом блоге представлю свое видение системы льгот и поддержки украинских ветеранов со стороны государства.

По состоянию на апрель 2024 года, в Украине насчитывается уже более одного миллиона человек со статусом участника боевых действий (ветеранов). Ожидается, что после окончания войны их количество составит нескольких миллионов. Вопрос ветеранской политики критически важен, ведь от успешной реинтеграции ветеранов в мирную жизнь зависит будущее восстановление страны. Именно поэтому государство должно оказать им всю необходимую поддержку.

Украина не первая страна, которая сталкивается с проблемой адаптации большого количества ветеранов к мирной жизни. Хорошим примером успешного решения этого вопроса могут служить США.

В США проживает около 19 миллионов ветеранов. Благодаря эффективной государственной политике поддержки в 2021 году уровень безработицы среди ветеранов составил лишь 4,4%, что было даже ниже общего показателя 5,3%.

Помимо содействия трудоустройству США активно развивают ветеранское предпринимательство. Благодаря этому предприятия, принадлежащие ветеранам, составляют около 5,9% общего количества компаний в стране. Это свидетельствует об успешной интеграции ветеранов в бизнес-среду и их способности начать собственное дело.

В соответствии с действующим законодательством США ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:• выплата пособия по инвалидности;

реализация программы профессиональной реабилитации;

оказание помощи в получении образования;

психотерапевтическая помощь;

оказание помощи при трудоустройстве;

выплата пособия по безработице;

осуществление на льготных условиях медицинского обслуживания;

страхование жизни;

предоставление ссуд на строительство жилья.

За развитие малого и среднего бизнеса, в том числе бизнеса ветеранов, в США отвечает Администрация малого бизнеса (SBA), активно сотрудничающая с общественным сектором, в частности с волонтерской сетью SCORE. Эти организации выполняют в первую очередь информационную, просветительскую и менторскую функцию, что способствует развитию ветеранского бизнеса.

В настоящее время статус ветеранов в Украине регулирует Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" .

Будущая государственная политика поддержки ветеранов должна быть направлена на обеспечение психологической реабилитации, социальной адаптации, профессионального развития, трудоустройства и привлечения к предпринимательской деятельности.

При рассмотрении нового законопроекта "Об основных принципах ветеранской политики в Украине" предлагаю учесть следующие предложения по основным направлениям:

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Государство гарантирует ветеранам бесплатную психологическую помощь и реабилитацию в центрах медико-психологической реабилитации, госпиталях ветеранов войны и других специализированных заведений.

Для ветеранов организуются бесплатные психологические тренинги, консультации и другие мероприятия, направленные на их социально-психологическую адаптацию, а также лечение ПТСР.

Члены семей ветеранов имеют право на бесплатную психологическую помощь в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи.

2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Ветераны имеют преимущественное право на трудоустройство при условии соответствия квалификационным требованиям. При трудоустройстве на государственную службу получают дополнительные баллы к результатам экзаменов или другим оценкам при прохождении конкурса на должность. Период прохождения военной службы во время мобилизации на особый период засчитывается в стаж государственной службы. Государственная служба занятости способствует их трудоустройству и организует профессиональное обучение.

Работодателям, которые трудоустраивают ветеранов, должны предоставляться следующие стимулы:

налоговые льготы (например, налоговые льготы в размере определенного процента от зарплаты ветеранов; уменьшение ставки налога на прибыль; расходы, связанные с профессиональным обучением и переквалификацию ветеранов; ускоренная амортизация основных средств, приобретенных для создания рабочих мест для ветеранов и т. п.); компенсация единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование; компенсация затрат на устройство рабочего места для ветеранов с инвалидностью.

В органах государственной власти и местного самоуправления должна устанавливаться квота рабочих мест для ветеранов с инвалидностью, например, в размере 5% среднесписочной численности работников. Ветераны должны иметь возможность получать должности в государственных органах без прохождения конкурса или через альтернативные способы трудоустройства, в частности, дистанционную работу.

Для ветеранов разрабатываются специальные образовательные программы переподготовки и повышения квалификации с учетом потребностей рынка труда. Профессиональное обучение ветеранов осуществляется за счет средств государственного бюджета с привлечением учебных заведений, работодателей. При центрах занятости создаются отделы содействия трудоустройству ветеранов. Максимально широко привлекать НПО и бизнес-ассоциации для содействия в обучении и переквалификации ветеранов.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субъектами ветеранского предпринимательства являются:

1) Физические лица-предприниматели, являющиеся ветеранами войны.

2) Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая одному или нескольким ветеранам войны, составляет суммарно не менее 50 процентов.

Налоговые льготы

К субъектам ветеранского предпринимательства применяется пониженная ставка налога на прибыль.

Субъекты ветеранского предпринимательства вправе использовать упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с применением повышенных лимитов дохода.

Сборы за действия, связанные с охраной прав интеллектуальной собственности, уплачиваются субъектами ветеранского предпринимательства по льготным ставкам.

Сотрудники субъектов ветеранского предпринимательства освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в течение первого года деятельности компании.

Государственные закупки

Государственные заказчики обязаны осуществлять не менее определенного процента закупок товаров и услуг у субъектов ветеранского предпринимательства. Порядок и условия предоставления преимуществ ветеранскому бизнесу при осуществлении публичных закупок определяются Кабинетом министров Украины.

Привлечение инвестиций в ветеранский бизнес

Вводится инвестиционный налоговый кредит в размере 25 процентов от суммы инвестиций, внесенных в уставный капитал субъектов ветеранского предпринимательства.

Государство гарантирует возврат до 80 процентов от суммы кредитов, выданных банками субъектам ветеранского предпринимательства.

Фонд поддержки ветеранского бизнеса

Создается Государственный фонд поддержки ветеранского предпринимательства. Фонд предоставляет гранты и льготные кредиты субъектам ветеранского предпринимательства.

Информационная и образовательная поддержка

Вводятся бесплатные образовательные программы для ветеранов по основам предпринимательства, финансовой грамотности, маркетингу и т. д.

Для информирования ветеранов-предпринимателей создается Единый вебпортал ветеранского предпринимательства.

При центрах занятости и центрах предоставления административных услуг действуют центры поддержки ветеранского предпринимательства, оказывающие информационно-консультационные услуги.

При Минветеранов создается отдельный исследовательский центр, который будет координировать сотрудничество с общественными организациями и бизнесом, изучать потребности ветеранов, предоставлять оперативный анализ и рекомендации для максимально эффективной адаптации и переквалификации, информировать ветеранов о всех государственных и не государственных возможностях для обучения и получения помощи в открытии. собственного дела.

Социальное предпринимательство

Государство способствует привлечению субъектов ветеранского предпринимательства в реализацию проектов социального предпринимательства.

Для ветеранских предприятий, имеющих статус социальных, устанавливаются дополнительные налоговые льготы и оказывается финансовая поддержка.

Предлагаемые меры поддержки создадут комплексную экосистему реинтеграции ветеранов в общество. Сотрудничество государства, ветеранских и волонтерских организаций, бизнеса, образовательных учреждений позволит охватить все сферы — от психологической помощи до трудоустройства и развития предпринимательства.

Дальнейшие шаги включают в себя доработку и принятие законопроекта, разработку детальных механизмов его реализации, выделение необходимого финансирования. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем достойно поблагодарить защитников Украины и помочь им строить мирную жизнь.