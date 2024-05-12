Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про травневий "сушкопад"

За неповні 2 тижні травня вже збито 3 російські штурмовики Су-25.

Про перший збитий Су-25 повідомив особисто президент України Володимир Зеленський 4 травня. Інформація про другий збитий штурмовик з’явилася 9 травня. Про третій стало відомо вчора від 110-ї ОМБр.

Важливо розуміти, що всі три літаки було збито в районі Авдіївки. Там, де вони з недавніх пір безкарно і безроздільно господарювали.

Це вказує на те, що в цій локації нарешті з’явився певний інструментарій боротьби з російською авіацією.

Що ж до Су-25, то втрати цих літаків для РОВ відносяться до болючих. Це з тим, що Су-25 у Росії не виробляють. Їх ремонтують, обслуговують, модернізують, але не виробляють.

Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року повітряно-космічні сили РФ мали у своєму складі до 200 одиниць різної модифікації та ступеня боєздатності штурмовиків Су-25. З 2022 року верифіковані втрати Су-25 склали 31 літак, згідно з загальним даними втрати набагато більше.

І кожна така втрата — незворотня.

При цьому Су-25 – це основна робоча пташка армійської авіації для підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні. Анігіляція цієї компоненти може призвести до того, що у певний момент здійснення подібної підтримки сухопутних операцій таким компонентом для Росії стане неможливим.

Мазаль тов!

Джерело: Telegram- канал Олександра Коваленка.