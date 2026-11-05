Розмова Путіна з 10-річною дівчинкою стала вірусною (відео)

Короткий дилог із кремлівським главою перетворився на повноцінний виступ

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У соцмережах активно обговорюють відео розмови російського голови Володимира Путіна із 11-річною дівчинкою з міста Дубна. Той лише спитав школярку, звідки вона, проте замість короткої відповіді отримав цілу завчену промову.

Школярка відповідає, що живе у Дубні, їй 11 років, а її батько працює рятівником. Після цього вона починає докладно розповідати про свою діяльність у шкільному рятувальному загоні.

За словами дівчинки, завдяки участі в ньому вона навчилася надавати першу допомогу та дізналася про правила пожежної безпеки. Набутими знаннями школярка, як стверджує, ділиться з іншими людьми, адже вони можуть врятувати не одне життя.

Але цим її розповідь не обмежилася. Дівчинка також повідомила, що бере активну участь в організації військово-патріотичних заходів, допомагала проводити військово-патріотичну гру та знімає навчальні відеоролики.

Путин - девочке: откуда ты? Ответ девочки: - из Дубны - мне 11 лет - я в школьном спасательном отряде - мой папа работает спасателем - отряд научил меня знаниям - я научилась оказывать первую помощь - узнала правила пожарной безопасности - я поняла, что могу делиться знаниями с другими людьми - эти знания могут спасти не одну жизнь в нашей стране - я активно участвую в организации военно-патриотических мероприятий - помогала в проведении военно-патриотической игры - я активно снимаю обучающие видеоролики - посмотрев их, можно узнать что-то новое - я в будущем хочу рассказывать о культуре безопасности - это сделает наш мир безопаснее Запомните: если вас ФСО будет муштровать месяц, вы на вопрос "откуда ты?" будете отвечать именно так, как эта девочка. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 4, 2026

На завершення школярка заявила, що в майбутньому хоче розповідати людям про культуру безпеки, щоб зробити світ безпечнішим.

Відео викликало іронічну реакцію у соцмережах. Користувачі звернули увагу на те, наскільки розгорнутою та підготовленою виявилася відповідь на просте запитання "Звідки ти?".

Зокрема, в одній із публікацій ситуацію прокоментували так: "Якщо вас ФСТ муштруватиме місяць, ви на питання "звідки ти?" відповідатимете саме так, як ця дівчинка".

Таким чином, звичайне знайомство з президентом перетворилося на цілу презентацію шкільних здобутків.

Як повідомляв "Телеграф", уральський вчитель Павло Таланкін знімав у школі Карабаша повсякденні події, а документальний фільм "Пан Ніхто проти Путіна" показує, як на уроках та позакласних заходах дітям поступово прищеплюють націоналізм та мілітаризм в описі фільму. Це не пряме свідчення про школярку з Дубни, але такий контекст дозволяє побачити військово-патріотичну активність та інакше: школа може готувати дітей до певних суспільних ролей уже з раннього віку. В оповіданні дівчинки шкільний рятувальний загін, участь у заходах та навчальні відео представлені як частина її шкільного досвіду.