Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о майском "сушкопаде"

За неполные 2 недели мая уже сбито 3 российских штурмовика Су-25.

О первом сбитом Су-25 сообщил лично президент Украины Владимир Зеленский 4 мая. Информация о втором сбитом штурмовике появилась 9 мая. О третьем стало известно вчера от 110-й ОМБр.

Важно понимать, что все три самолёта были сбиты в районе Авдеевки. Там где они с недавних пор безнаказанно и безраздельно хозяйничали.

Это указывает на то, что в этой локации, наконец-то, появился определённый инструментарий борьбы с российской авиацией.

Что же до Су-25, то потери этих самолётов для РОВ относятся к болезненным. Это связано с тем, что Су-25 в россии не производят. Их ремонтируют, обслуживают, модернизируют, но не производят.

Согласно данным из открытых источников, в начале 2021 года воздушно-космические силы РФ имели в своем составе до 200 единиц разной модификации и степени боеспособности штурмовиков Су-25. С 2022 верифицированные потери Су-25 составили 31 самолёт, согласно общим данным потери намного больше.

И каждая такая потеря — невозвратная.

При этом Су-25 это основная рабочая птичка армейской авиации для поддержки сухопутных операций на тактическом уровне. Аннигиляция этой компоненты может привести к тому, что в определённый момент осуществления подобной поддержки сухопутных операций такой компонентой для россии станет невозможным.

Мазаль тов!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.