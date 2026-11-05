Не просто прасувальна дошка: українців вразив незвичний винахід для дому

Скільки коштує та де купити в Україні

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У Threads українці обговорюють незвичний предмет побуту — прасувальну дошку, яка водночас виконує функцію драбини. Незвичайна конструкція привернула увагу користувачів соцмережі та викликала чимало жартів.

Фотографію опублікував один із користувачів Threads. "Телеграф" розповідає, де її можна придбати та скільки вона коштує.

"Вперше побачив прасувальну дошку-стрем’янку — і цей вау-ефект можна порівняти хіба що зі враженнями від трансформерів у 8 років", — написав автор публікації.

Публікація в Threads

Скільки коштує прасувальна дошка-драбина

Придбати схожу модель можна в "Епіцентрі". Її вартість становить 3177 та 3279 гривень.

Ціна на прасувальну дошку-драбину в Епіцентрі

Що пишуть українці про незвичайний винахід

Публікація зібрала чимало кумедних реакцій. Користувачі Threads жартують про додаткові можливості конструкції та вже подумки додають її до списків бажаних покупок.

"Мало хто знає, але вона ще і у столик для суші трансформується".

Коментар з Threads

"Це як гель-шампунь-піна для бриття-зубна паста у чоловіків".

Коментар з Threads

"Я не прасую одяг і стремянка в мене є, але це мені нада".

Коментар з Threads

"От чого мені не вистачало".

Коментар з Threads

Коментар з Threads

"+1 пункт у віш ліст, коли я куплю будинок".

Коментар з Threads

"Це ж гірка з дитячого майданчика!"

Коментар з Threads

"До чого це прогрес дійшов! Афігєть! Мені таке треба!"

Коментар з Threads

Знайшлися й ті, хто вже має подібну річ удома. Одна з користувачок поділилася досвідом використання та розповіла про переваги й недоліки конструкції.

"В мене таке є, мою вагу (трохи більше середньої) витримує нормально, і як дошка для прасування дуже стійка. Але складена трохи багато місця займає, широка".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що проста знахідка з Temu стала порятунком від холоду під час блекауту.