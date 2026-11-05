Не просто прасувальна дошка: українців вразив незвичний винахід для дому
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Скільки коштує та де купити в Україні
У Threads українці обговорюють незвичний предмет побуту — прасувальну дошку, яка водночас виконує функцію драбини. Незвичайна конструкція привернула увагу користувачів соцмережі та викликала чимало жартів.
Фотографію опублікував один із користувачів Threads. "Телеграф" розповідає, де її можна придбати та скільки вона коштує.
"Вперше побачив прасувальну дошку-стрем’янку — і цей вау-ефект можна порівняти хіба що зі враженнями від трансформерів у 8 років", — написав автор публікації.
Скільки коштує прасувальна дошка-драбина
Придбати схожу модель можна в "Епіцентрі". Її вартість становить 3177 та 3279 гривень.
Що пишуть українці про незвичайний винахід
Публікація зібрала чимало кумедних реакцій. Користувачі Threads жартують про додаткові можливості конструкції та вже подумки додають її до списків бажаних покупок.
"Мало хто знає, але вона ще і у столик для суші трансформується".
"Це як гель-шампунь-піна для бриття-зубна паста у чоловіків".
"Я не прасую одяг і стремянка в мене є, але це мені нада".
"От чого мені не вистачало".
"+1 пункт у віш ліст, коли я куплю будинок".
"Це ж гірка з дитячого майданчика!"
"До чого це прогрес дійшов! Афігєть! Мені таке треба!"
Знайшлися й ті, хто вже має подібну річ удома. Одна з користувачок поділилася досвідом використання та розповіла про переваги й недоліки конструкції.
"В мене таке є, мою вагу (трохи більше середньої) витримує нормально, і як дошка для прасування дуже стійка. Але складена трохи багато місця займає, широка".
Раніше "Телеграф" розповідав, що проста знахідка з Temu стала порятунком від холоду під час блекауту.