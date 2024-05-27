Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що росіяни йдуть на рекорди не лише через втрати

Застосування РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) fpv-дронів у травні вже встановило абсолютний рекорд.

У зоні бойових дій РОВ встановлюють рекорди не лише щодо втрат своїх військ та техніки, а й щодо застосування засобів поразки.

Президент України Володимир Зеленський вже публічно озвучує рекорди застосування РОВ КАБ — понад 3 200. Але на рекорд йде й застосування росіянами fpv-дронів.

За неповний травень зафіксовано застосування РОВ понад 5 500 fpv-дронів! Це найвищий показник за весь час повномасштабної війни.

Середній показник застосування fpv-дронів у РОВ наближається до 250 на добу.

На початку місяця спостерігалися періодичні сплески, понад 350, наприклад, за добу 2 травня та понад 550 (!!!) за добу 3 травня. Але загалом, середній показник на рівні 250, що теж забагато.

Зовсім недавно середній показник застосування fpv-дронів у РОВ не перевищував 150 на добу.

Тенденція максимально негативна, що говорить про можливості росії нарощувати виробництво та закупівлю цієї продукції і, як наслідок, актуалізує питання застосування РЕБ у зоні БД з кожним днем все більше і більше. На другу половину 2024 року росія з відстаючої у застосуванні fpv-дронів може вирватися за кількістю в лідери, а до кінця року середній показник застосування РОВ цих засобів може досягти стабільного показника в 400-500 од.

Джерело: пост Коваленка в Telegram