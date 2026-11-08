З вежами та гербом на фасаді: у Чернігові збереглася садиба, схожа на середньовічний замок
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Будинок у неоготичному стилі знаходиться на вулиці Шевченка
У Чернігові є будівля, яку легко сплутати з невеликим середньовічним замком. Вона має асиметричну архітектуру, готичні вежі, гостроверхі шпилі та незвичайні вікна. Це колишня садиба дворянина Григорія Глібова.
Особняк розташований на вулиці Шевченка, 97, у районі колишнього села Бобровиця, яке сьогодні входить до складу Чернігова. З цим місцем пов'язана романтична легенда про французьку красуню, а також історія власника, який намагався бути схожим на середньовічного лицаря.
Як з’явилася садиба Глібова
Садибу звели на рубежі XIX і XX століть за задумом дворянина, поміщика та громадського діяча Григорія Глібова.
Центральною спорудою комплексу став двоповерховий цегляний будинок у неоготичному стилі. Його архітектура помітно відрізняється від звичних для Чернігова житлових споруд того часу. Будівля має складний асиметричний план, а її зовнішній вигляд формують вежі, шпилі, різноманітні за формою вікна та декоративні зубці на балконах і даху.
Під будинком облаштували підвальні приміщення. Крім головної будівлі, на території садиби були інші кам'яні та дерев'яні споруди, зокрема льодовня та каретна. До особняка вела алея, а навколо розбили парк.
Одна з примітних деталей будівлі — родовий герб Глібових на головному фасаді. На щиті зображений пегас, який вилітає з хмари, біля його копит розташовані сім зірок. Сам щит підтримують два пегаси, а зверху його увінчує лицарський шолом із короною.
Легенда про французьку жінку та захоплення лицарством
З незвичайним виглядом садиби пов’язана романтична історія. Згідно з однією з легенд, Глібову сподобалася француженка, яку він запросив приїхати до Чернігова. Однак жінка нібито відмовилася, пояснивши це тим, що в місті немає звичних для неї архітектурних споруд.
Тоді дворянин вирішив побудувати будинок, схожий на справжній лицарський замок, щоб справити враження на обраницю. Щоправда, у цієї історії є й інша версія.
Сам Григорій Глібов пояснював незвичайний проєкт любов'ю до лицарства й стверджував, що будував особняк для своєї дружини Ольги Тарнавської. Тому романтична легенда про француженку залишається лише однією з версій походження задуму.
Захоплення власника не обмежувалося архітектурою. Як пише "Україна інкогніта", Глібов намагався мати вигляд людини з епохи лицарів або мушкетерів. Він носив коротку куртку зі шкіряною безрукавкою, високі жовті ботфорти, довгі шкіряні рукавички та капелюх із пером.
Що стало із садибою після від’їзду власників
Глібов жив у своєму незвичайному будинку до 1911 року. Пізніше його родина перебралася до Петербурга, а після приходу до влади більшовиків Глібов разом із дружиною емігрував до Німеччини. Там подружжя згодом померло й було поховане на берлінському цвинтарі Тегель.
Після від'їзду власників садиба отримала інше призначення. У 1920-х роках у будівлі організували санаторій-профілакторій. Пізніше тут розмістилася наукова установа.
З 1961 року у колишньому будинку Глібова працює Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва.
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