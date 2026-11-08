Не поспішайте різати старі картки: вони можуть замінити одразу два корисні предмети вдома

Металеві картки потребують повернення або спеціального способу утилізації за вказівками установи, яка їх видала

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Пластикові картки, термін дії яких минув, можна перетворити на скребок для наліпок або тримач для тонких кабелів. Жорсткий і тонкий пластик також допоможе в дрібному ремонті.

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Для таких завдань Los Andes рекомендує обирати використані подарункові картки, рекламні перепустки чи анонімні картки лояльності. Вони мають бути без особистих даних, тріщин і гострих країв.

Рівним краєм картки зручно знімати етикетки й залишки клею зі скла, кераміки або меламіну. Клей спочатку розм’якшують теплою водою чи відповідним засобом, потім обережно підштовхують пластиком під малим кутом, очищаючи край після кожного руху. Спершу скребок випробовують на непомітній ділянці. Ним також можна розрівняти трохи шпаклівки чи прибрати надлишок клею.

Для тримача кабелів на протилежних кінцях картки роблять дві невеликі заокруглені виїмки та зашліфовують задирки. Кабель намотують без натягу, закріплюючи кінці у виїмках. Так само зберігають нитки, тонкі стрічки й шнурки. Товсті кабелі не намотують, а дроти біля роз’єму не перегинають: це пошкоджує внутрішні провідники.

Для таких виробів обирайте картки без особистих даних Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Банківські картки з чипом або магнітною смугою слід знешкоджувати за вказівками банку. Документи й посвідчення навіть після завершення строку дії зберігають персональні дані, тому залишати їх цілими для побутових виробів не варто.

Як повідомляв "Телеграф", сітка з-під картоплі, цибулі чи цитрусових також стане в пригоді у побуті.