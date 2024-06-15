Україна згодна на переговори з Росією: Єрмак назвав умови

Україна не має наміру відступати від своїх принципів і хоче заручитися ще більшою підтримкою союзників

Україна згодна на переговори з Росією про закінчення війни. Але виключно на своїх умовах, які мають на увазі визволення всіх територій.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування із журналістами на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Ніякого компромісу з незалежністю, жодного компромісу із суверенітетом і територіальною цілісністю. Але ми дуже ясно ставимося до нашої філософії формули миру і цієї процедури сьогодні. Ми шукаємо можливість представити цей план представнику Росії", — наголосив він.

За словами Єрмака, якщо перемовини між Україною та Росією якщо і відбудуться, то під час другого саміту миру. Він підкреслив, що Україна має свої принципи й вони "не змінюються від вітру". Також він додав, що за Володимира Зеленського точно не буде жодних нових "мінських домовленостей" або "будапештської угоди", оскільки ці документи не дали жодних гарантій. Необхідно розробити єдиний мирний план за участю відповідальних союзників, які поважають незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Глава ОП також додав, що Україна відкрита для діалогу з Китаєм, хоч делегація і не присутня на саміті миру.

"Якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності у питаннях гуманітарної, ядерної безпеки, якщо вони збігаються – цей діалог буде і ми вважаємо, що ми відкриті для того, щоб приєднувалися такі потужні країни, як Китай", - сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий на діалог з Україною. Але він висунув свої умови, які в Україні та Європі визнали нереальними. У відповідь на це Володимир Зеленський порівняв Путіна із Гітлером у черговий раз.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Кремлі спробували виправдатися за нові висловлювання Путіна про мирні переговори. Дмитро Пєсков зазначив, що Росія не ставить ультиматум, а просто висунула пропозицію.