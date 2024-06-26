Війська КНДР на Донбасі: аналітик розповів, чим можуть допомагати північнокорейці окупантам

Північнокорейці великі профі у спорудженні оборонних конструкцій

У мережі з’явилася інформація, що КНДР може відправити на окуповані території України своїх військових. Якщо це станеться, то вони, швидше за все, займуться спорудою укріплень.

Таку думку висловив військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін у своєму telegram-каналі. За його словами, північнокорейці є великими фахівцями у цій справі.

"Якщо це виявиться правдою, то я навіть знаю, чим вони займуться — будівництвом укріплень, тунелів та інших піхотних мурашників", — зазначив Левін.

Аналітик стверджує, що КНДР вже допомагала Ірану та руху "Хезболла" підготувати велику мережу тунелів у Лівані.

Як повідомлялося раніше, інформацію про намір Північної Кореї направити своїх військових на допомогу російським військам в Україні вперше було оприлюднено німецьким оглядачем Юргеном Наудиттом, який послався на звіт Міністерства оборони США. Зокрема, він зазначив, що інженерний підрозділ КНДР планують відправити до Донецька.

Водночас у Пентагоні повідомили, що не бачать сенсу для КНДР у такому розгортанні, оскільки швидше за все ці інженери стануть "гарматним м’ясом".

Нагадаємо, російський диктатор здійснив візит до Пхеньяну тиждень тому, 18 червня. Там він підписав договір про всеосяжне стратегічне партнерство та зробили низку заяв.

Як відомо , Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР у липні 2022 року, після того, як Пхеньян визнав "незалежність" окупованих росіянами частин Донецької та Луганської областей.