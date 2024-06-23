КНДР вже передала Росії понад півтора мільярда снарядів — WP

Журналісти оцінили обсяги військових постачань за пів року

Північна Корея (КНДР), яку нещодавно відвідав "президент" Росії Володимир Путін, за пів року могла передати РФ близько 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. З серпня 2023 року по січень 2024-го до російських портів надійшло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки.

Вага цих вантажів еквівалентна 1,6 мільйона артилерійських снарядів, які Росія використовує у війні проти України. Про це повідомляє видання The Washington Post, журналісти якого проаналізували дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS.

КНДР передала Росії 1,6 млн артилерійських боєприпасів

Видання пише, що Північна Корея направила РФ за пів року понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки. Вантажі надійшли до двох портів на Далекому Сході.

Далі цей вантаж був розподілений серед 16 об’єктів. Вони знаходяться переважно на заході країни, неподалік від кордону з Україною.

У документації було написано, що ці вантажі є вибуховими речовинами. Проте на тих об’єктах, куди їх доставляли, писали про прийняття боєприпасів.

Як зазначає джерело, це може означати вичерпання у Росії запасів власних снарядів. Тому вона покладається на союзників. Найбільшу допомогу РФ отримує саме від Північної Кореї. Окрім артилерійських боєприпасів, КНДР ще передавала ракети. Росія запустила 50 північнокорейських ракет по України, проте більшість з них виявились бракованими.

Нагадаємо, Путін особисто відвідав Північну Корею та зустрівся з Кімом Чен Ином. Вони обговорили двостороннє співробітництво та домовились поглиблювати партнерство. Зокрема, вони підписали документ про стратегічне партнерство.

Після цього у Південній Кореї викликали російського посла. Йому оголосили протест та заявили, що підписаний договір потрібно розірвати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Південна Корея може передати військову допомогу Україні. Радник офісу президента цієї країни розповів, у якому випадку це рішення буде остаточним.