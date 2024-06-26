У Пентагоні жорстко відреагували: КНДР може відправити в Україну свої війська, оглядач розповів, які саме

Можуть вузькими програмами переміщуватися в Україну

Військові Північної Кореї можуть з’явитися на Донеччині вже протягом місяця. Мова про інженерні підрозділи, які будуть направлені до тимчасово окупованого обласного центру області. Нагадаємо, 19 червня, під час свого візиту до КНДР, російський диктатор Володимир Путін говорив про те, що солдати Північної Кореї не братимуть участі у війні в Україні.

Про залучення військових з КНДР повідомив німецький оглядач Юрґен Наудитт з посиланням на звіт Міністерства оборони США. Допис зробив у мережі X (Twitter).

"Центральна військова комісія Північної Кореї оголосила, що Північна Корея об'єднає свої збройні сили з російськими військовими. А в рамках військового альянсу між Північною Кореєю та Росією інженерний підрозділ північнокорейської армії буде направлений до Донецька в Україні", — йдеться у звіті Міноборони США, пише Наудитт.

"Путін завжди брехав і буде брехати. Як зараз відреагує Захід?" — питає німецький оглядач.

Також Наудитт окремо зауважив той факт, що не треба недооцінювати армію Північної Кореї.

"Для всіх, хто каже, що Північна Корея воює рогатками тощо: Північна Корея має одну з найбільших армій у світі з приблизно 1,3 мільйонами активних солдатів", — підкреслив німецький аналітик.

Водночас, представник Пентагону Пат Райдер під час брифінгу 25 червня висловив сумніви щодо доцільності такого рішення для самої Північної Кореї:

"Якби я відповідав за північнокорейський військовий персонал, я б поставив під сумнів рішення відправляти свої сили як гарматне м'ясо в незаконну війну проти України – ми бачили, яких втрат зазнають російські сили", — мовив він.

Подібну думку висловив і колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. В коментарі 24 каналу, він зауважив, що північнокорейські військові можуть вузькими програмами переміщуватися в Україну. Росія по секторах кидатиме їх в бій, але вони будуть "гарматним м'ясом".

"Це не вояки, які можуть вести повномасштабні або окремі військові операції", — мовив Маломуж.

Нагадаємо, російський диктатор здійснив візит до Пхеньяну тиждень тому, 18 червня. Лідер Росії та Північної Кореї підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство та зробили низку заяв.