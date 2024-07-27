Волонтер Мирослав Гай про необхідність запровадження у бригадах штатних підрозділів-майстерень для обслуговування РЕБ та дронів

Дзвонять різні підрозділи, просять ФПВ-дрони, РЕБи тощо…

Коли запитуєш, яка у вас базова станція, які пульти, яка прошивка, які частоти, які ретранслятори, на чому ви літаєте, бляха-муха, які задачі, відповідь — наш фахівець зв'яжеться з Вами. Це якась гаряча-лінія Воля Кабель — ми з Вами зв'яжемось.

Нас у військах періодично просять вносити пропозиції для покращення справ у військах. Вношу.

Потрібно створення штатних об'єднаних підрозділів ремонту, перевірки, ПОПЕРЕДНЬОЇ підготовки до застосування і подальшої передачі бойовим підрозділам, засобів РЕБ, РЕР, та БПС.

Це вже є неформально. Кулібіни в бригадах крутять антени по схемах, що зробили волонтери, підрозділи самі або через волонтерів мають 3D принтери, які друкують хвостовики для засобів ураження, підрозділи самі перевіряють ефективність засобів окопних РЕБів та дронів і пишуть доповіді про ефективність на командування та підприємства…

Армія це консервативний інститут, але він швидко міняється під час війни через зовнішні фактори, а от нормативні акти та статути, штатний розпис — ні.

Державні інститути, які мають справлятися з експертною оцінкою — не справляються. Вони не можуть це робити чи то вимушено, або через неспроможність, але максимально постановку на озброєння нові розробки, бо не зробили чергової процедури тощо.

Але, завжди є але…Підрозділи ЗСУ на такі дрібниці не зважають, підрозділи купують за свої нові розробки та застосовують і наносять ураження.

Бо нові засоби РЕБу, новий дрон, або інженерне спорядження з'являються швидше ніж чиновник може дійти до кабінету, в умовах сучасної війни.

Тому життя, їх оминає, ці кабінети, нівелює.

Апробування засобів має бути в підрозділах і на фронті.

Треба легалізувати те, що вже є на практиці. Те що диктує Життя.

Кожна бригада має мати штатні підрозділи-майстерні, що збиратимуть, ремонтуватимуть, випробуватимуть, перепрошиватимуть, виготовлятимуть на 3D принтерах деталі та будуть координувати наявність та ефективність застосування засобів БПС, РЕР, РЕБ, узагальнювати досвід підрозділів. І тільки разом, у поєднанні, бо окремо ця історія не працює.

Це вже є певною практикою. Її тільки потрібно узаконити та зробити поширеною.

Джерело: сторінка на Facebook Мирослава Гая