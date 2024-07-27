На фронте должны быть созданы штатные подразделения по ремонту и проверке РЭБ, дронов и других систем - Мирослав Гай
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Волонтер Мирослав Гай о необходимости введения в бригадах штатных подразделений-мастерских для обслуживания РЭБ и дронов
Звонят разные подразделения, просят ФПО-дроны, РЭБы и т.д.
Когда спрашиваешь, какая у вас базовая станция, какие пульты, какая прошивка, какие частоты, какие ретрансляторы, на чем вы летаете, какие задачи, ответ — наш специалист свяжется с Вами. Это какая-то горячая линия Воля Кабель – мы с Вами свяжемся.
Нас в войсках периодически просят вносить предложения по улучшению дел в войсках. Вношу.
Требуется создание штатных объединенных подразделений ремонта, проверки, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ подготовки к применению и последующей передачи боевым подразделениям, средств РЭБ, РЭР и БПС.
Это уже есть неформально. Кулибины в бригадах крутят антенны по схемам, которые сделали волонтеры, подразделения сами или через волонтеров имеют 3D принтеры, которые печатают хвостовики для средств поражения, подразделения сами проверяют эффективность средств окопных РЭБов и дронов и пишут доклады об эффективности на командование и предприятия.
Армия это консервативный институт, но он быстро меняется во время войны из-за внешних факторов, а вот нормативные акты и уставы, штатное расписание — нет.
Государственные институты, которые должны справляться с экспертной оценкой, не справляются. Они не могут это делать или вынужденно, или из-за несостоятельности, но максимально постановку на вооружение новые разработки, так как не сделали очередной процедуры и т.д.
Но, всегда есть но…Подразделения ВСУ таких мелочей не учитывают, подразделения покупают за свои новые разработки и применяют и наносят поражения.
Ибо новые средства РЭБа, новый дрон, или инженерное снаряжение появляются быстрее, чем чиновник может дойти до кабинета, в условиях современной войны.
Поэтому жизнь, их обходит, эти кабинеты нивелирует.
Апробирование средств должно находиться в подразделениях и на фронте.
Надо легализовать то, что уже есть на практике. То, что диктует Жизнь.
Каждая бригада должна иметь штатные подразделения-мастерские, которые будут собирать, ремонтировать, испытать, извиняться, изготавливать на 3D принтерах детали и будут координировать наличие и эффективность применения средств БПС, РЭР, РЕБ, обобщать опыт подразделений. И только вместе, в сочетании, потому что отдельно эта история не работает.
Это уже определенная практика. Ее нужно только узаконить и сделать распространенной.
Источник: страница на Facebook Мирослава Гая
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