Гості зайдуть і здивуються, чим пахне оселя: що покласти на батарею
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Інтенсивність аромату залежить від температури, кількості листя та розміру кімнати
Кілька сухих лаврових листків на теплому радіаторі допоможуть наповнити кімнату м’яким пряним ароматом. Під дією тепла вони поступово виділяють пахучі речовини, а за певних умов запах може зберігатися кілька днів.
Такий спосіб ароматизації оселі описує Jutarnji.hr. Він стане у пригоді взимку, коли вікна частіше зачинені, опалення працює більшу частину дня, а повітря у квартирі застоюється.
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Спочатку потрібно дочекатися, поки радіатор нагріється, а потім розкласти кілька сухих листків на помірно теплій поверхні або покласти їх у відповідну жаростійку посудину. Лавр поступово прогріватиметься й віддаватиме аромат без свічок, електричних розпилювачів та додаткових засобів.
Інший варіант – жаростійка посудина з водою та лавровим листям, якщо радіатор придатний для такого використання. Ємність має стояти стійко, а листя не повинно торкатися надто гарячих деталей чи електричних обігрівачів. Коли аромат ослабне, листки замінюють свіжими сухими.
Лавр здатен замаскувати окремі запахи після приготування їжі або тривалого перебування в зачиненій кімнаті. Для підтримання якості повітря водночас потрібні регулярне провітрювання та прибирання.
Як повідомляв "Телеграф", сухі трави в невеликому тканинному мішечку біля теплого радіатора також поступово наповнять кімнату легким природним ароматом.