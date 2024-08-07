Країна голосувала за проукраїнські резолюції в ООН та долучилася до Кримської платформи

Пишуть, що Нігер услід за Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною. З Малі зрозуміло – тамтешня проросійська військова хунта звинувачує Київ у підтримці повстанців-туарегів. Що ж до Нігеру – то це така собі солідарність, адже у цій країні – також військова хунта, яка також спирається на російську підтримку. У липні керівництво Нігеру, Малі і ще одного проросійського військового режиму – у Буркіна-Фасо – навіть підписали договір про "конфедерацію".

Нігер цікавий тим, що до військового перевороту там був лівоцентристський уряд. У 2021 році на чи не перших в історії країни демократичних виборах президентом став Мохамед Базум (на фото), лідер створеної у 1990 році Партії за демократію і соціалізм (на другому фото її лого), яка входить до Соцінтерну і Прогресивного альянсу. Базума і його партію критикували за надто профранцузький курс і дозвіл розмістити французькі військові бази на території країни. Водночас, його уряд намагався діяти у напрямку подолання бідності, розширення освітніх можливостей для дівчат, робилися певні кроки для розвитку транспорту і соціальної інфраструктури.

Крім того, президент Нігеру виявився одним з небагатьох африканських лідерів, що підтримували Україну у спротиві російській агресії. Зокрема, країна голосувала за проукраїнські резолюції в ООН та долучилася до Кримської платформи.

26 липня минулого року військові заарештували Базума й оголосили про перехід влади до "національної ради по охороні Батьківщини". Відтоді Базум перебуває під вартою у власній резиденції, разом з дружиною та сином. Хунта планує судити його за "державну зраду".

Джерело: сторінка у Facebook.