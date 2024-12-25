Зниження мобілізаційного віку: нардепка розповіла, чи є відповідний законопроект у Раді

Нардеп також згадала про демографічну проблему

Народна депутатка України Ганна Скороход заявила, що у Верховній Раді відсутня законопроект про зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Новини. Live". Вона зазначила, це питання навряд чи буде вирішено в майбутньому з огляду на нинішню демографічну кризу в Україні — вона виникла через вторгнення Росії.

За словами Скороход, для того, щоб Україна вийшла на довоєнний рівень із демографії, у сім’ях має бути по п’ять дітей.

Також Скороход розкритикувала деяких волонтерів, які підтримують зниження віку.

"Для кого ми повинні покласти нашу молодь? Де у нас мільйон заброньованих? Ще питання, як вони заброньовані? Бо з кожним переглядом бронювання у нас вивільняються мобілізаційні ресурси, резерви. Далі у нас питання щодо тиловиків — я буду повторювати це весь час. Офіцери теж мають воювати", — заявила народний депутат Скороход.

Нагадаємо, США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. В Офісі президента України Зеленського відповіли, що зараз ВСУ не можуть озброїти як слід навіть наявних солдатів, оскільки партнери сильно затягують постачання озброєння.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україні доведеться знизити мобілізаційний вік, оскільки людям старшого покоління буде складно опанувати сучасну техніку. Про це заявив Максим Жорін, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України.