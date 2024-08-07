Страна голосовала за проукраинские резолюции в ООН и присоединилась к Крымской платформе

Пишут, что Нигер вслед за Мали разорвал дипломатические отношения с Украиной. Из Мали понятно – тамошняя пророссийская военная хунта обвиняет Киев в поддержке повстанцев-туарегов. Что касается Нигера – это такая солидарность, ведь в этой стране – также военная хунта, которая также опирается на российскую поддержку. В июле руководство Нигера, Мали и еще одного пророссийского военного режима – в Буркина-Фасо – даже подписали договор о конфедерации.

Нигер интересен тем, что до военного переворота там было левоцентристское правительство. В 2021 году на едва ли не первых в истории страны демократических выборах президентом стал Мохамед Базум (на фото), лидер созданной в 1990 году Партии за демократию и социализм (на втором фото ее лого), входящей в Социнтерн и Прогрессивный альянс. Базума и его партию критиковали за слишком профранцузский курс и разрешение разместить французские военные базы на территории страны. В то же время, его правительство пыталось действовать в направлении преодоления бедности, расширения образовательных возможностей для девушек, предпринимались определенные шаги по развитию транспорта и социальной инфраструктуры.

Кроме того, президент Нигера оказался одним из немногих африканских лидеров, поддерживавших Украину в сопротивлении российской агрессии. В частности, страна голосовала за проукраинские резолюции ООН и присоединилась к Крымской платформе.

26 июля прошлого года военные арестовали Базума и объявили о переходе власти к "национальному совету по охране Родины". Базум находится под стражей в собственной резиденции, вместе с женой и сыном. Хунта планирует судить его за "государственную измену".

Источник: страница в Facebook.