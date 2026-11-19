Перед купівлею важливо врахувати пускове навантаження та особливості підключення котла

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Зарядна станція вартістю до 100 тисяч гривень може забезпечити роботу основних побутових приладів під час відключень світла. Серед доступних варіантів є моделі, здатні живити холодильник, газовий котел, насос, освітлення та інтернет.

Які зарядні станції можна придбати в межах цього бюджету, скільки вони коштують і на що вистачить їхньої потужності, розповідає РБК-Україна у своєму порівнянні. У добірці є моделі від 59 тисяч гривень, а також варіанти, які майже сягають встановленого ліміту.

Яку зарядну станцію можна купити до 100 тисяч гривень

Один із доступних варіантів — Marstek Venus E 3.0. Станція має ємність 5,12 кВт·год і резервну потужність 2500 Вт, чого може вистачити для одночасної роботи холодильника, котла, насоса, освітлення та роутера, якщо загальне споживання не перевищує допустимого навантаження.

За даними РБК-Україна, у листопаді 2026 року така система коштує приблизно 59–77 тисяч гривень в українських магазинах. Крім того, до трьох пристроїв можна об'єднати в одну систему із загальною ємністю 15,36 кВт·год і потужністю 7,5 кВт.

До трьох станцій Marstek можна об’єднати в систему ємністю 15,36 кВт·год

Альтернатива – EcoFlow DELTA Pro з ємністю 3,6 кВт·год і потужністю 3600 Вт: у листопаді 2026 року її ціна становить 92–130 тисяч гривень, тож у бюджет вкладаються найдешевші пропозиції.

Найдешевші пропозиції EcoFlow DELTA Pro вкладаються в бюджет до 100 тисяч гривень

Також варто звернути увагу на Bluetti AC300 із батареєю B300. Вона має ємність 3,07 кВт·год і потужність 3000 Вт. Однак орієнтовна вартість становить 105 тисяч гривень, тобто модель трохи перевищує визначений бюджет.

Bluetti AC300 із батареєю B300 трохи перевищує бюджет у 100 тисяч гривень

На що звернути увагу перед купівлею

Під час вибору зарядної станції важливо враховувати не лише ємність акумулятора, а й потужність. Перша показує, як довго пристрій зможе живити техніку, а друга — скільки приладів можна під'єднати одночасно.

Особливо це важливо для холодильників, газових котлів і насосів, адже під час запуску вони можуть споживати в кілька разів більше електроенергії, ніж під час звичайної роботи. Тому бажано обирати станцію із запасом потужності.

Є й інший нюанс: деякі газові котли можуть не працювати від портативних зарядних станцій через особливості електричної схеми, зокрема ізольовану нейтраль. Тому перед підключенням потрібно проконсультуватися з електриком, який також має визначити правильну схему під'єднання до домашньої мережі та встановити перекидний рубильник.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зарядну станцію можна придбати до 40 тисяч гривень, щоб забезпечити роботу холодильника та газового котла під час відключень світла.