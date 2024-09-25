Про ракети США не йшлося? Випливла несподівана деталь переговорів щодо ударів по Росії

Адміністрація Байдена могла дозволити Україні бити по Росії, але не зброєю США

Білий дім розглядав можливість дати Україні "зелене світло" на удари західною зброєю по території Російської Федерації, але з умовою, що не застосовуватиметься зброя виробництва Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив кореспондент The New York Times Золан Канно-Янгс. Він зазначив, що доки президент України Володимир Зеленський виступав на полях Організації Об’єднаних Націй, у США звернули увагу, як він підштовхує союзників Києва на дозвіл бити західною (зокрема американською — ред.) зброєю вглиб російської території.

Адміністрація Білого дому розглядала можливість зняти заборону для України на удари західною зброєю, але за умови, що Збройні сили України не використовуватимуть американську зброю для атак на об’єкти в глибині Росії.

Минулими вихідними президент США Джо Байден говорив, що ще не ухвалив рішення з цього приводу. Водночас усередині американської політичної еліти точаться суперечки. Так, голова Пентагону Ллойд Остін проти ослаблення обмежень, тоді як голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловив готовність вислухати українські аргументи.

Журналіст The New York Times Золан Канно-Янгс

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у США не вірять у ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який би допоміг перемогти у війні.