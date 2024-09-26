Головний редактор сайту "Європейська правда" пояснив, що було з заявами про нібито втручання у вибори США

Отже, Україна "втручалася" у вибори в США, бо Зеленський робив заяви про те, що не сприймає капітуляції України у війні з РФ у тому вигляді, як її просуває Джей Ді Венс та натякає Трамп.

Це не марення, а абсолютно реальний зміст листів глави конгресового комітету про початок розслідування. У ньому Зе закидають фрази те, що Венс "надто радикальний" та його слова про те, що "план" Трампа про зупинку війни за 24 години не спрацює. І, мовляв, оскільки ця хрєнь є основою передвиборчої платформи кандидата Трампа, то критикуючи її, Зеленський втручається у вибори.

ШТО?!

Так, можна ставити питання, чи оптимальною була делегація на снарядовий завод у Пенсильванії. Або чи варто було також поїхати й до іншого штату на інший військовий завод. Але Зеленського критикують за те, що він працює з чинною адміністрацією (від якої залежить наша оборона). Та у тому, що він відстоює позицію України.

У своїй основі нинішній наброс на Україну (здійснений у рамках передвиборчої боротьби Трампа) має абсолютно неприйнятні речі.

Це — дно дна. І це штучно, безпідставно створена криза. Так, вона матиме надглибокі негативні наслідки для країни. Ми опинилися у ситуації, з якої немає доброго виходу, тільки погані.

Але сорі, це не привід підтримувати маячню у претензіях до України і до Зе, яка зараз лунає від республіканців. Бо не боротися за збереження військової підтримки США, не наполягати на українському баченні перемоги — це ті вимоги до нашої держави та її президента, з якими неможливо погодитися КАТЕГОРИЧНО.

Джерело — допис Сергія Сидоренка у Фейсбук.