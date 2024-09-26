Главный редактор сайта "Европейская правда" объяснил, что было с заявлениями о якобы вмешательстве в выборы США.

Итак, Украина "вмешивалась" в выборы в США, потому что Зеленский делал заявления о том, что не воспринимает капитуляцию Украины в войне с РФ в том виде, как ее продвигает Джей Ди Вэнс и намекает Трамп.

Это не бред, а совершенно реальное содержание писем главы конгрессового комитета о начале расследования. В нем Зе обвиняют фразы в том, что Вэнс "слишком радикальный" и его слова о том, что "план" Трампа об остановке войны за 24 часа не сработает. И, мол, поскольку этот хрень является основой предвыборной платформы кандидата Трампа, то критикуя ее, Зеленский вмешивается в выборы.

ШТО?!

Да, можно ставить вопрос, оптимальна ли делегация на снарядовый завод в Пенсильвании. Или стоило поехать и в другой штат на другой военный завод. Но Зеленского критикуют за то, что он работает с действующей администрацией (от которой зависит наша оборона). Но в том, что он отстаивает позицию Украины.

В своей основе нынешний набросок на Украину (осуществленный в рамках предвыборной борьбы Трампа) имеет совершенно неприемлемые вещи.

Это – дно дна. И это искусственно, безосновательно созданный кризис. Да, она будет иметь сверхглубокие негативные последствия для страны. Мы оказались в ситуации, из которой нет хорошего выхода, только плохие.

Но сори, это не повод поддерживать бред в претензиях к Украине и Зе, которая сейчас звучит от республиканцев. Потому что не бороться за сохранение военной поддержки США, не настаивать на украинском видении победы — это требования к нашему государству и его президенту, с которыми невозможно согласиться КАТЕГОРИЧЕСКИ.

Источник — сообщение Сергея Сидоренко в Фейсбуке.