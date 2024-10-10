Український журналіст та офіцер Сергій Дібров популярно пояснив, у чому насправді криється небезпека Telegram. Також він розповів про те, які альтернативи цьому популярному месенджеру існують і чи варто очікувати заборони телегі в найближчому майбутньому

Бачу, все ж варто пояснити, в чому полягає загроза телегі як такої, — навіть якщо вона лише встановлена на вашому смарті, а секретів через месенджери не передаєте.

Дивиться. Ви встановили телеграм. Перше, що зазвичай роблять в таких випадках — відкривають доступ до контактів, щоб усі ваші друзі та знайомі отримали повідомлення про цю знаменну подію.

На практиці це означає, що ваша телефонна книжка відправляється на сервер ТГ. Плюс до того відкривається доступ до списку дзвінків. Це взагалі шарман: окрім даних контактів є ще дані стосовно інтенсивності вашого спілкування.

Далі ви починаєте листування і відправляєте, скажімо, свою фотку або музичку. Для цього ви відкриваєте додатку (і відповідно серверу ТГ) доступ до своїх локальних файлів.

Якщо у додатка є доступ до геолокації, то взагалі чудово.

Це ще не все. ТГ знає все про вашу активність — кому писали ви, хто писав вам, що саме, на які акаунти та групи ви заходили, за якими посиланнями переходили.

Власне, саме в цьому головний "шарман" телеграм-бота ГУР, про який я писав. Адміни ТГ мають інформацію про всіх, хто заходив до нього, всі контакти цих людей і зміст їх спілкування, не кажучи вже про те, що власне тому боту люди писали.

Я не буду розповідати про дуже специфічні стосунки цього месенджера та його власників з російською владою. І сервери їх, в Росії, і обмежень/заборон немає, і борги списані. Все є в мережі, гугліть, якщо треба.

Чому ще не заборонили ТГ в Україні? Тому що він, сволота, дуже функціональний та якісно написаний, якщо порівнювати з конкурентами. Тому на нього багато в Україні зв'язано — і офіційного, і неофіційного.

Альтернативи?

Viber — фактично та сама історія, але з білоруським корінням. Теж шпигун у кишені.

WhatsApp — аналогічно. Шпигун, але американський. На поточний момент — вже краще.

Signal — з технічної точки зору набагато безпечніше рішення. Його код повністю відкритий, а сервери, на яких зберігається вся інфа, фізично відсутні. Звідси особливості цього месенджера — наприклад, неможливість відновити листування, якщо воно видалено з вашого пристрою. Незручно, але безпечно.

Threema — з точки зору безпеки можна вважати аналогом Сигналу, з деякими поглибленими функціями. Що важливо, існує лише платна версія. Теоретично існують ломані варіанти, але ставити ломану версію месенджера, основна фіча якого безпечність — це смішно само по собі.

З власного досвіду: Сигнал мені подобається найбільше. Його слабке місце — голосовий зв'язок, інколи пропадають вхідні. Але якість передачі голосу там найкраща з усіх.

Чи прогнозую я заборону ТГ найближчим часом? Навряд. Завдяки дуже якісному коду цього месенджера на ТГ у нас зв'язана купа ресурсів — і державних, і комерційних, і приватних. Ну і крім того, суто технічно заборона ТГ може виявитися досить складною.

Тому відмовлятися від ТГ можна лише добровільно. Це буде болісний, але необхідний процес.