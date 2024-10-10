Украинский журналист и офицер Сергей Дибров популярно объяснил, в чем действительно кроется опасность Telegram. Также он рассказал о том, какие альтернативы этому популярному мессенджеру существуют и стоит ли ожидат запрета телеги в ближайшем будущем

Вижу, все же стоит объяснить, в чем заключается угроза телеги как таковой — даже если она только установлена на вашем смарте, а секретов через мессенджеры вы не передаете.

Смотрит. Вы установили телеграмм. Первое, что обычно делают в таких случаях — открывают доступ к контактам, чтобы все ваши друзья и знакомые получили уведомление об этом знаменательном событии.

На практике это означает, что ваша телефонная книжка отправляется на сервер ТГ. Плюс к тому открывается доступ к списку звонков. Это вообще шарман: кроме данных контактов есть еще данные по интенсивности вашего общения.

Далее вы начинаете переписку и отправляете, скажем, свою фотку или музычку. Для этого вы открываете приложению (и соответственно серверу ТГ) доступ к своим локальным файлам.

Если у приложения есть доступ к геолокации, то вообще замечательно.

Это еще не все. ТГ знает все о вашей активности — кому писали вы, кто писал вам, что именно, на какие аккаунты и группы вы заходили, по каким ссылкам переходили.

Собственно, именно в этом главный "шарман" телеграмм-бота ГУР, о котором я писал. Админы ТГ имеют информацию обо всех, кто заходил к нему, все контакты этих людей и содержание их общения, не говоря уже о том, что собственно тому боту люди писали.

Я не буду рассказывать об очень специфических отношениях этого мессенджера и его владельцев с российскими властями. И сервера их, в России, и ограничений/запретов нет, и долги списаны. Все есть в сети, гуглите, если надо.

Почему еще не запретили ТГ в Украине? Потому что он, сволочь, очень функционально и качественно написан, если сравнивать с конкурентами. Поэтому на нем много в Украине связано — и официального, и неофициального.

Альтернативы?

Viber — фактически та же история, но с белорусскими корнями. Тоже шпион в кармане.

WhatsApp — аналогично. Шпион, но американский. На текущий момент — уже лучше.

Signal — с технической точки зрения гораздо более безопасное решение. Его код полностью открыт, а серверы, на которых хранится вся инфа, физически отсутствуют. Отсюда особенности этого мессенджера — например, невозможность восстановить переписку, если она удалена с вашего устройства. Неудобно, но безопасно.

Threema — с точки зрения безопасности можно считать аналогом Сигнала, с некоторыми углубленными функциями. Что важно, существует только платная версия. Теоретически существуют ломаные варианты, но ставить ломаную версию мессенджера, основная фича которого безопасность — это смешно само по себе.

По собственному опыту: Сигнал мне нравится больше всего. Его слабое место – голосовая связь, иногда пропадают входящие. Но качество передачи голоса там самое лучшее из всех.

Прогнозирую ли я запрет ТГ в ближайшее время? Вряд ли. Благодаря очень качественному коду этого мессенджера на ТГ у нас завязана куча ресурсов — и государственных, и коммерческих, и частных. Ну и кроме того, чисто технически запрет ТГ может оказаться достаточно сложным.

Поэтому отказываться от ТГ можно лишь добровольно. Это будет болезненный, но необходимый процесс.