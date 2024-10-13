"Токсичний колектив та штрафи": стали відомі подробиці про компанію Steko, власник якої поскандалив з ТЦК

У компанії працює майже 2 тисячі співробітників

У компанії Steko Сергія Положая, який потрапив у скандал через інцидент із військовими у Дніпрі, штрафують співробітників. Також звідти можуть навіть звільнити без виплати заробітної плати.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Людмила Корнієвич. За її словами, цю інформацію вона отримала від довірених людей, які працювали в компанії.

"Всі, мабуть, бачили історію "Бентлі" і матюки в бік ТЦК з гендиректором Steko Сергієм Положаєм. Але це ви ще не чули про його ставлення до його 1700 співробітників. Ось кілька прикладів, як у компанії ставляться до людей і як "будують репутацію" назовні", — зазначила журналістка.

За словами Корнієвич, в Steko є система штрафів, про яку "ніхто не попереджає при наймі". Вона також повідомила, що в компанії передбачені штрафи за те, що працівник заходить в соцмережі, не відповідає на дзвінок, а також якщо не одягнув робочу футболку чи жилетку.

"За висловлювання, які псують репутацію компанії — звільнення без ЗП. Якщо робиш помилку, то виправляти її потрібно своїм коштом, при чому не по собівартості. Коли клієнт скандальний, погрожує поліцією і т.д., то компанія робить все, щоб захистити себе і в підсумку провину можуть скинути на менеджера, навіть, якщо він не винен. Умови в когось ок, а в когось вбиральня за межами офісу, холодно взимку, спека влітку. Якщо виконуєш або перевиконуєш план продажів, то наступного місяця він більший. А якщо не виконуєш хоча б 70%, то штраф", — підкреслила вона.

Корнієвич також повідомила, що їй відома історія про токсичний колектив та затримки зарплат. За її словами, це лише кілька прикладів того, як один з лідерів ринку "вибудовує токсичну політику щодо людей, штрафує, забороняє, звільняє".

"Коли такий директор, питання, звісно відпадають. Дуже хотілося б, аби лідерами на ринку були компанії з моральними цінностями, які дбають про людей, а не лише про гроші, на які потім можна собі купити "Бентлі", – зазначила журналістка.

Що відомо про Steko

Компанія займається виготовленням металопластикових вікон. Вона є однією з найбільших гравців на ринку цієї продукції. Головний офіс компанії знаходиться у Дніпрі.

Нагадаємо, після розголосу Положай прокоментував інцидент з військовими. Він розповів свою версію події.