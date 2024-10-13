"Вони га**мі ч**ти": гендиректор Steko грубо висловився про конфлікт з ТЦК та військовими

Підприємець розповів свою версію конфлікту

Власник компанії Steko Сергій Положай прокоментував інцидент із військовими, який стався у Дніпрі. Він розповів свою версію події.

Відповідне повідомлення було опубліковано на його сторінці в Instagram. За словами Положая, увечері 12 жовтня він гуляв у парку Шевченка, як раптом співробітники ТЦК, поліція та військові зупинили його для перевірки.

"Я пред’явив військовик з оновленими даними, повістку, продовжену до 1 листопада. Але!! Ці га**мі ч**ти кажуть: У нього немає бронювання, немає відтермінування і він підлягає мобілізації. І кажуть на підставі чого продовжено мою повістку ними ж. Збираються відправити бусиком у ТЦК. І малолітка у формі починає мені навалювати який він. І тут включається Положай Сергій Володимирович! У мене включилася вся сила, агресивність тощо. У цьому стані я знесу всіх і все! Вони переплутали що зіткнулися не з си**ном і ч**шником, а з горою", — Написав Положай.

У цей момент, як підкреслив автор поста, він розлютився і почався конфлікт. Тоді, за його словами, співробітники ТЦК викликали "підкріплення".

"Показавши автоматникам у балаклавах свою зброю, документи і т.д. співробітники спецпідрозділу послали всіх ТЦК, поліцію і тд, і я ескортом автоматників пішов додому", — сказав Положай.

При цьому він додав, що нібито зі співробітниками ТЦК також ходять блогери, які згодом і опублікували "зручне їм" відео конфлікту у соцмережах.

Сам він згадує, що невтішно виражався у бік ТЦК, а військовим він висловлює повагу.

"Військові, які реально воюють, уклін і повага! Ворогів треба розривати на частини. Корупціонерам клітка! Нам, хто займається добрими справами, роблячи вікна, не заважати!!! Правда вона така, інша", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Чернівцях між співробітниками ТЦК та чоловіком стався скандал. На нього відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.