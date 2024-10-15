"Це було в його очах": Трамп заявив, що знав про намір Путіна напасти на Україну

Трамп пообіцяв покласти кінець війні ще до обрання його президентом

Кандидат-республіканець на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що лідер РФ Володимир Путін попереджав його про напад на Україну ще задовго до початку війни. Проте чинний президент США Джо Байден нічого не зміг зробити.

Про це пише The Telegraph, спираючись на виступ Трампа на заході в мерії міста Оукс у східній Пенсільванії.

Під час брифінгу Трамп заявив, що завжди мав добрі стосунки з Путіним, а це йому, як майбутньому президенту, може допомогти у вирішенні війни в Україні. Він також наголосив, що повномасштабне вторгнення в Україну ніколи б не відбулося за його президентства.

"Це було в його очах, було зіницею його ока, він говорив про це, але я сказав, що він на це не піде", — сказав Трамп щодо задумів Путіна про початок повномасштабного вторгнення.

За словами Трампа, початку війни Росії посприяло президентство Джо Байдена. На противагу гарним стосункам з Путіним, республіканець додав, що має добрі стосунки і з чинним президентом України Володимиром Зеленським.

У своїй промові він амбітно заявив, що покладе кінець війні ще до того, як його оберуть президентом.

"Байден нічого з цим не зробив. Він навіть не спілкувався з Путіним понад рік. Це війна, яка має закінчитися. Я збираюся завершити цю війну… Я спробую завершити цю війну, будучи обраним президентом. Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Трамп приголомшив можливими термінами початку третьої світової війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп відмовився від запрошення Fox News на дебати з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс.