Путін одразу програє: Зеленський розкрив перший пункт Плану перемоги

Захід може зробити реальний крок до миру

Якщо Україна стане повноцінним членом НАТО, то це означатиме геополітичну поразку Росії. Саме цей крок дозволить змусити Москву усвідомити, що Європа має кордони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна — Південно-Східна Європа". Його слова оприлюднені на сайті ОПУ.

Під час виступу він розповів про План перемоги, який дозволить незабаром провести другий Саміт миру. Він зазначив, що з цим планом уже ознайомилися в США, а тепер його представляють решті союзників.

"Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності в Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Москва почне визнавати кордони лише тоді, коли зрозуміє, що Україна ніколи більше не стане частиною Росії. Тому запрошення до НАТО стало б реальним кроком світу, якого всі прагнуть.

Зеленський зазначив, що до кінця року Захід має реальний шанс змістити ситуацію на користь завершення війни та довгострокової стабільності.

"Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір — вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, на другий Саміт світу планували запросити Росію. Зеленський зазначав, що під час зустрічі має бути розглянутий докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

Провести його планували у листопаді 2024 року, проте тепер стало відомо, що він відбудеться пізніше.