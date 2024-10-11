Навіть із Шольцом не хоче говорити: у Німеччині цікаво висловилися про Путіна

Остання розмова була наприкінці першого року повномасштабного вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні. Але не виключено, що це може статись.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters. Глава німецького МЗС підкреслила, що "Україна готова до справедливого миру". Водночас вона розкритикувала Путіна за відмову від пропозицій щодо мирних переговорів.

"Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Наразі він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини телефоном", – акцентувала вона.

Як відомо, востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.

Проте за повідомленням видання Die Zeit, німецький канцлер розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило. Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський і Олаф Шольц зустрілись в Берліні. Про що вони говорили — можна прочитати за посиланням.