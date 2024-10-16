Журналіст пояснив, що План перемоги ставить союзників у те положення, у якому вони не зможуть відкинути всі його пункти

Трохи особистих висновків про документ, який назвали "План перемоги", і про коментарі експертів на кшталт "нічого нового".

Не знаю, що там в його секретній частині, але в пʼяти пунктах його відкритої частини насправді те, що ми й так бачимо і розуміємо.

Так для чого тоді його було писати? На мою думку, він був написаний саме для союзників.

З розумінням того, що основні його пункти будуть відкинуті.

Але це план. Значить, якщо ви відкидаєте окремі пункти, ви відкидаєте цілий план перемоги. Значить, ви не хочете перемоги України, так?

Фактично, запропонувавши цей План, Київ змушує союзників чесно сказати, хочуть вони чи не хочуть перемоги України.

Зараз, коли Росія пре по всіх напрямках, нам потрібна чесна відповідь.

Влітку цього року один поважний НАТОвський воєначальник зізнався на зустрічі з експертами, що він боїться поразки Росії. Мовляв, тоді вона використає ядерну зброю.

Після цього я запитав його: "З усією повагою, пане адмірале, чи означають ваші слова, що ви боїтесь перемоги України?"

Йому не було що мені відповісти.