Журналист объяснил, что План победы ставит союзников в то положение, в котором они не смогут отвергнуть все его пункты

Несколько личных выводов о документе, который назвали "План победы", и о комментариях экспертов типа "ничего нового".

Не знаю, что там в его секретной части, но в пяти пунктах его открытой части действительно то, что мы и так видим и понимаем.

Так зачем тогда его писать? На мой взгляд, он был написан именно для союзников.

С пониманием того, что основные его пункты будут отвергнуты.

Но это план. Значит, если вы отвергаете отдельные пункты, вы исключаете целый план победы. Значит, вы не хотите победы Украины, да?

Фактически, предложив этот План, Киев заставляет союзников честно сказать, хотят они или хотят победы Украины.

Сейчас, когда Россия прёт по всем направлениям, нам нужен честный ответ.

Летом этого года один уважаемый военачальник НАТО признался на встрече с экспертами, что он боится поражения России. Мол, тогда она использует ядерное оружие.

После этого я спросил его: "Со всем уважением, господин адмирал, означают ли ваши слова, что вы боитесь победы Украины?"

Ему было нечего мне ответить.