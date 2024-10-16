Що у таємних додатках Плану перемоги - в ОП розповіли

Михайло Подоляк озвучив декілька з них

У таємних додатках Плану перемоги України, який не представили суспільству йдеться про можливість ударів по території Росії. Також там зазначається, яка зброя для цього потрібна.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який він надав РБК-Україна. За його словами, у таємних додатках, які не розкривалися суспільству, йдеться про руйнування логістики ворога, знищення важливих об'єктів, зокрема і місць накопичення військ.

"Ми торкнулися плану перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї", — сказав Подоляк.

Зверніть увагу, що раніше Подоляк сказав, що План перемоги представлять не повністю. Низка елементів та моментів плану залишиться закритою від звичайних українців.

План перемоги — що відомо

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, глава держави Володимир Зеленський представив у парламенті План перемоги України. Він складається з п'яти пунктів, які стосуються оборони, військової, економічної та безпекової складової. Також, за словами президента, план містить три таємні додатки, які представили окремим партнерам.

Варто додати і те, що план перемоги містить обов'язкове запрошення України в НАТО. В Україні вважають, що запрошення потрібно до того, як Джо Байден піде з Білого дому.

Як на план Зеленського відреагували в Україні — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.