"Занадто багато вагалися": Боррель висловився щодо Плану перемоги

Європейський дипломат вважає, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів, можна лише перемігши його на полі бою

Безпека України є безпекою Європи, тому вона має надати Києву найкращі та сильніші, більш потужні гарантії.

Європейці не можуть дозволити, щоб ця війна тривала роками. Про це глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив журналістці Радіо Свобода, коментуючи план перемоги Володимира Зеленського.

"Давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС та його обговорення. Так, маємо надати Україні найкращі та сильні гарантії безпеки. І, як я говорив раніше, це не тому, що ми добрі друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою", – зазначив Боррель.

За словами голови дипломатії ЄС, європейці повинні зрозуміти, що "ми надто багато вагалися у минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".

"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський "дав союзникам лише три місяці" на ухвалення основних положень "Плану перемоги", який він представив 16 жовтня у Верховній раді. Чотири його пункти планують реалізувати до кінця 2024 року — у період із жовтня до грудня.