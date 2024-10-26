Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о выделении тысячи гривен на человека, которое поручил правительству ввести с 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский

Страны G7: принимают сложное решение по выделению Украине 50 млрд долларов с доходов от российских активов

Зеленский: ю-ху-ху, гуляем, всем по тысяче гривен, каждый из нас "рецепиент".

Что это было?

Да, это пещерный популизм.

Да, это не эффективное расходование ограниченного ресурса, который только кажется таким большим

Да, это попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК

Нет, это не могло быть использовано на армию. Это будет идти из той части бюджета, которая предназначена "не на сектор обороны"

Нет, это никак не связано с поднятием налогов, потому что налоги идут на сектор обороны, а это будет использованием денег западных партнеров

Да, я бы на их месте также офигел

Как и на месте Нацбанка, борющегося с растущей инфляцией и вдруг сталкивающегося с разбрасыванием денег с вертолета. Как и на месте министерства социальной политики, которому точно не хватает денег, например, на адресную поддержку ВПЛ.

Вот это мы умеем принимать сложные и непопулярные решения во время войны..…