Шойгу поїхав в Китай, це сигнал приниження Путіна? Є три варіанти - Вадим Денисенко
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Журналіст і народний депутат України 8-го скликання назвав ймовірні причини візиту Сергія Шойгу до Китаю
Шойгу поїхав з візитом в Китай. Поки ми не розуміємо, що він обговорював і чи є якісь результати. Але не менш цікаво інше: останні місяці Шойгу, хоч і мав синекуру, явно був в серйозній опалі (тиждень тому він вчергове не зміг в своїй рідній Тиві продавити призначення свого сенатора, а місцевий, лояльний йому парламент "бунтував" проти нього).
І тут ми підходимо до найцікавішого: що стало причиною того, що в момент імовірних переговорів з Трампом Путін відправляє цього, без перебільшення клоуна, з відсутніми повноваженнями в Пекін?
1. Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу переговорника.
2. Якщо це вимога Китаю прислати саме Шойгу (свого часу Путін нам призначив переговорника Медведчука), то це принижує Путіна.
3. Відбулася реінкарнація Шойгу і він знову повернувся в фавор.
Який із цих варіантів вірний, зможемо сказати вже найближчим часом.
Джерело: Facebook-сторінка Вадима Денисенка.
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