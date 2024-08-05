Поки Іран просив США "не лізти", у Тегеран прилетів Шойгу з подарунками (відео)

Режими продовжують зближуватись

Після того, як офіційний Тегеран звернувся до США з закликом припинити допомогу Ізраїлю, до Ірану прилетів колишній міністр оборони та чинний секретар РНБО Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з начальником Генштабу Ірану Мохаммадом Багері та збирається зустрітись з президентом Масудом Пезешкіаном.

Офіційно метою візиту Шойгу називають зміцнення двосторонніх відносин у галузі економіки та безпеки, пише Bild. Зустріч відбувається на тлі масштабної ескалації на Близькому Сході.

Візит Шойгу в Іран

Іранське агентство Tasnim повідомило, що офіційна зустріч між Шойгу та Багері пройшла. У мережі з’явилось відео, де посадовці тиснуть один одному руки.

"Іран і Росія є стратегічними партнерами, відносини яких розширюються. Обмін позиціями та співпраця між двома країнами у просуванні багатополярного світу йде на користь світу. Сіоністський режим отримає відповідь за свою нахабність і злочин", ― заявив Багері.

Шойгу теж висловився після зустрічі. За його словами, РФ надає великого значення партнерству з Іраном.

"Росія надає великого значення двосторонньому, регіональному та міжнародному співробітництву з Іраном", ― сказав Шойгу після зустрічі з президентом Ірану.

Цікаво, що візит колишнього міністра оборони Росії збігся з передачею РФ ОТРК "Іскандер" та РЕБ "Мурманськ-БН" Тегерану. Іран планує помститись Ізраїлю, тому готується. Про це повідомляє ізраїльська служба новин 14 каналу. Журналістам вдалось дізнатись, що декілька військово-транспортних літаків Іл-76 здійснили ряд рейсів з Росії до Ірану.

Зазначимо, що новим президентом Ірану є Масуд Пезешкіан. Він склав присягу як голова держави 30 липня 2024 року. Його попередник, Ібрагім Раїсі, загинув в авіакатастрофі.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це обурило офіційний Тегеран, який обіцяв помститись. Західні розвідки вважають, що скоро Іран атакує Ізраїль. Причому є декілька дат нападу.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран може залучити "проксі" до нападу на Ізраїль. Військовий експерт навіть назвав ракети, які скоріше за все застосують.