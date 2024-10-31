У війні традиційно вже вони звинувачували всіх і все, тільки не себе

Чергове засідання Ради Безпеки ООН знову перетворилося на цілу дипломатичну баталію. Говорили про військову присутність КНДР в Україні.

Представники Російської Федерації та Китаю раптово об'єдналися у критиці США та європейських держав. Вони оприлюднили низку заяв. "Телеграф" зібрав головні із них.

Представник Китаю заявив, що українська криза є наслідком дефіциту довіри в європейському регіоні, який штучно підтримують США. Дипломат також наголосив, що поле бою в Україні перетворилося на справжню виставку озброєнь.

Постійний представник РФ Небензя уже не вперше виступив із серією резонансних заяв. Він закликав Захід визнати повний провал курсу на боротьбу з Росією руками українців. За його словами, без втручання НATО у війну з ядерною державою українські війська приречені на катастрофічні втрати.

Небензя також різко розкритикував президента Зеленського, вказавши, що той свого часу йшов на вибори з гаслами миру та захисту російськомовних, але згодом нібито обрав протилежний шлях. Дипломат стверджує, що українці масово втрачають довіру до чинної влади.

За словами Небензі, позиція російської сторони полягає в тому, що жодного повторення сценарію Мінських домовленостей не буде. Представник РФ наголосив також на неможливості повернення до попередніх домовленостей. "Жодного повторення сценарію з мінськими домовленостями та заморозкою не буде", — каже він.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Путін виступив із новими заявами про війну в Україні і не тільки. Він висловився про реакцію Заходу на його так званий "мирний план" та нові домовленості з Північною Кореєю.