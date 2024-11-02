Китай побудував загадковий міні-авіаносець (фото із супутника)

Експерт розповів, для чого він може бути використаний

Китай збудував новий авіаносець. Корабель заінтригував експертів своїми малими розмірами, на їхню думку, він може ще більше збільшити морську міць Пекіна, що швидко росте.

Супутникові знімки Planet Labs показують судно з великим відкритим плоским верхом, яке будується на верфі Guangzhou Shipyard International на острові Лунсюе в південній провінції Гуандун. Як пише CNN, за словами колишнього командира підводного човна ВМС США, чинного наукового співробітника Центру нової американської безпеки Томаса Шугарта, авіаносець має незвичайну форму та розмір. Він набагато менший від усіх військово-морських авіаносців Китаю.

Більше того, судно менше навіть десантних кораблів Type 075, які використовуються ВМС Пекіна. У зв’язку з цим Шугарт припустив, що Китай може будувати перший у світі нібито "цивільний "авіаносець" як певне океанографічне дослідне судно".

Водночас це судно також може бути дуже корисним у гуманітарному плані. Воно може забезпечувати швидку допомогу та евакуацію у небойових ситуаціях. При цьому, за словами експерта, вона буде економічно доступною.

"Він також може служити логістичним та ремонтним судном у десантній операції після того, як прибережна зона буде захоплена", — додав експерт.

Як повідомляв "Телеграф" у жовтні глава компартії Китаю Сі Цзіньпін відвідав розташування бригади ракетних військ. Він закликав військових підвищити "стримуючі та бойові можливості".