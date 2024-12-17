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Влада - один з найсильніших в світі наркотиків, а люди у ній поділяються на два типи - Марія Берлінська

Автор
Марія Берлінська
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Автор
Марія Берлінська Новина оновлена 17 грудня 2024, 13:33
Марія Берлінська. Фото Колаж "Телеграф"

Громадська діячка, волонтерка та правозахисниця Марія Берлінська висловила свою думку щодо впливу влади на людей та незрілу психіку

Багато років спостерігаю людей, які репрезентують владу. Різних, у всьому світі. Переважно в Україні, США та кількох європейських країнах.

Це дуже різні люди, різний вік, країни, погляди. Але є й дещо спільне. Влада завжди і всюди погано діє на крихку, незрілу психіку.

У неготових загострює найгірші вади, насамперед заздрість, мстивість і гординю.

Люди у владі поділяються в основному на два типи: покидьки, які намагаються здаватися людьми, і люди, які щосили намагаються не стати покидьками.

Навколо і тих, і інших кружляють їхні підлеглі. Вони своєю чергою поділяються на тих, хто вітає шефа з днем народження щиро, і тих, хто хоче, щоб шеф не дожив до нового дня народження.

Загалом щирість і чесність у світі політичних тварин найдорожча валюта. Її можуть собі дозволити лише ті, хто справді не хоче більше влади. Таких вкрай мало, адже влада один з найсильніших у світі наркотиків.

Відмовляються ті, хто має її вже достатньо, не боїться втратити і вміє зупинитись. Або ті, хто не вважає владу цінністю як такою.

Спілкуючись з військово-політичними керівниками будь-якого рівня я намагаюсь говорити не з погонами, посадами чи бюджетами. А з людьми.

Я хочу їм добра, тому що хочу добра собі. І намагаюсь не отруювати себе іграми. Коли ти не граєш на таких зустрічах — ти виглядаєш як мінімум дивно. Не за правилами.

Зазвичай, за столами політичних переговорів говорять одне, а думають зовсім інше. Зазвичай, інстинктивно зчитується, хто тут хижак, у кого які пристрасті, як спільні пороки можна обернути на ситуативні союзи.

Я намагаюсь говорити те, що думаю. Не тому, що хочу бути святіше Папи Римського. А тому, що це найкраще що я можу зробити для себе. І для людей, з якими я розмовляю. Бо це такі ж смертні люди. І раніше чи пізніше нам всім вмирати. Я хочу, щоб кожному з нас було з чим спокійно і легко звідси йти.

Часто в поглядах читається "ну так же не може бути, ти ж просто граєш в таку наївну відвертість, хтось же за тобою стоїть".

Я розумію цей базовий скепсис, тільки з часом він проходить. Ті хто мене знає довше розуміють, що я не прикидаюсь, а справді намагаюсь бути в цьому тераріумі чесним ідіотом. Саме тому, я розповідаю тим політикам, які мені симпатичні про свою мотивацію.

Я розповідаю, чому я тут і як важливо піднятися над цією суєтою, згадати про власну душу, про мудре милосердя до людей, щоб в кінці піти з легким серцем.

Я розумію, як максимально наївно і божевільно це виглядає, розказувати на Капітолії чи в Лондонському парламенті, Кабміні, Пентагоні чи Офісі Президента про те, як важливо зберегти свою душу. Що найкраще, що ми можемо для себе зробити при житті — це підготуватись до смерті.

Я не знаю, чи вдасться мені зберегти цей наївний ідіотизм до кінця життя. Але мені хотілось би. Бо тільки так я збережу себе.

Джерело: пост Берлінської у Facebook.

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Теги:
#Україна #Війна #ЗСУ