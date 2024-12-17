Общественная деятельница, волонтер и правозащитница Мария Берлинская выразила свое мнение относительно влияния власти на людей и незрелую психику

Много лет наблюдаю людей, представляющих власть. Различных, во всем мире. Преимущественно в Украине, США и в нескольких европейских странах.

Это очень разные люди, разный возраст, страны, взгляды. Но есть и кое-что общее. Власть всегда и везде плохо действует на хрупкую, незрелую психику.

У неготовых обостряет худшие изъяны, прежде всего зависть, мстительность и гордыня.

Люди при власти делятся в основном на два типа: подонки, которые пытаются казаться людьми, и люди, которые вовсю стараются не стать подонками.

Вокруг и тех, и других кружат их подчиненные. Они в свою очередь делятся на тех, кто поздравляет шефа с днем рождения искренне, и тех, кто хочет, чтобы шеф не дожил до нового дня рождения.

В общем, искренность и честность в мире политических животных самая дорогая валюта. Ее могут себе позволить только те, кто действительно не желает больше власти. Таких очень мало, ведь власть — один из сильнейших в мире наркотиков.

Отказываются те, кому уже достаточно, кто не боится потерять и умеет остановиться. Или те, кто не считает власть ценностью как таковой.

Общаясь с военно-политическими руководителями любого уровня, я стараюсь говорить не с погонами, должностями или бюджетами. А с людьми.

Я хочу им добра, потому что хочу добра себе. И стараюсь не отравлять себя играми. Когда ты не играешь на таких встречах, ты выглядишь как минимум странно. Не по правилам.

Обычно за столами политических переговоров говорят одно, а думают совсем другое. Обычно инстинктивно считывается, кто здесь хищник, у кого какие страсти, как общие пороки можно обратить в ситуативные союзы.

Я пытаюсь говорить то, что думаю. Не потому, что хочу быть святее Папы Римского. А потому, что это лучше всего, что я могу сделать для себя. И для людей, с которыми я разговариваю. Это такие же смертные люди. И рано или поздно нам всем умирать. Я хочу, чтобы каждому из нас было с чем спокойно и легко уходить отсюда.

Часто во взглядах читается "ну так же не может быть, ты же просто играешь в такую наивную откровенность, кто-то за тобой стоит".

Я понимаю этот базовый скепсис, только с течением времени он проходит. Те, кто меня знает, дольше понимают, что я не притворяюсь, а действительно стараюсь быть в этом террариуме честным идиотом. Именно поэтому я рассказываю тем политикам, которые мне симпатичны о своей мотивации.

Я рассказываю, почему я здесь и как важно подняться над этой суетой, вспомнить о собственной душе, о мудром милосердии к людям, чтобы в конце пойти с легким сердцем.

Я понимаю, как максимально наивно и безумно это выглядит, рассказывать в Капитолии или Лондонском парламенте, Кабмине, Пентагоне или Офисе Президента о том, как важно сохранить свою душу. Что самое лучшее, что мы можем для себя сделать при жизни – это подготовиться к смерти.

Я не знаю, удастся ли мне сохранить этот наивный идиотизм до конца жизни. Но мне бы хотелось. Ибо только так я сохраню себя.

Источник: пост Берлинской в Facebook