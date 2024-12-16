Вимагали гроші та розпинали на хресті: у Генштабі вже відреагували на скандал в одній із бригад ЗСУ

Хрещеник командира знущався з товаришів по службі і вимагав з них гроші

У Збройних силах України розпочали розслідування за фактом нестатутних відносин між військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Цей підрозділ було створено у 2022 році — він базується у Тернопільській області.

Як повідомляє "Українська правда", у цьому підрозділі "вибивали" гроші з військовослужбовців, які були помічені у вживанні алкоголю. Ті, хто не бажав платити, зазнавали побиття та інших знущань.

Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, його заступник та начальник штабу — підполковник Валерій Пастух. За сумісництвом обидва є кумами, а син Пастуха, Владислав, став командиром одного з взводів цієї бригади. За даними розслідування, саме він причетний до побиття бійців, що провинилися, і "вибивання" з них грошей.

Також Пастух-молодший не гребував розпинати підлеглих на хресті та хизуватися фотографіями у соцмережах.

Крім того, у Спеціалізованій прокуратурі в галузі оборони Західного регіону заявили, що комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців до Хмельницької області з метою побудувати собі будинок.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку цієї військової частини після того, як стали відомі скандальні подробиці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На час перевірки командира бригади відсторонено від виконання обов’язків.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець надіслав листи до Генштабу та Військової служби правопорядку ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту", — повідомив Лубинець у Telegram.

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