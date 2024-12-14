Можуть опинитися в оточенні: у Deepstate повідомили про проблеми ЗСУ на одному з напрямків (мапа)

Аналітики поскаржилися на проблеми з управлінням військами на цій ділянці фронту

Підрозділи українських військ у Макарівці можуть опинитися в оточенні. Противник має успіх у цьому районі та веде наступ із двох напрямків.

Про це йдеться в інформації аналітичного ресурсу DeepState. Автори каналу стверджують, що могли дізнатися про стан справ безпосередньо від військовослужбовців, які перебувають у населеному пункті.

"Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни можуть безкарно здійснювати перекидання сил дорогою від Старомайорського до Рівнополя. Водночас автори каналу кажуть, що в районі спостерігаються проблеми з управлінням українськими військами, оскільки бригадам для вирішення своїх питань доводиться безпосередньо звертатися до оперативно-тактичного угрупування "Донецьк".

У DeepState також зазначають, що військові стикаються з відсутністю інженерної та артилерійської підтримки.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ спростували інформацію про те, що українські військові потрапили в оточенні під Кураховим і показали точну карту, де відбуваються бої.