Можуть опинитися в оточенні: у Deepstate повідомили про проблеми ЗСУ на одному з напрямків (мапа)
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Аналітики поскаржилися на проблеми з управлінням військами на цій ділянці фронту
Підрозділи українських військ у Макарівці можуть опинитися в оточенні. Противник має успіх у цьому районі та веде наступ із двох напрямків.
Про це йдеться в інформації аналітичного ресурсу DeepState. Автори каналу стверджують, що могли дізнатися про стан справ безпосередньо від військовослужбовців, які перебувають у населеному пункті.
"Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни можуть безкарно здійснювати перекидання сил дорогою від Старомайорського до Рівнополя. Водночас автори каналу кажуть, що в районі спостерігаються проблеми з управлінням українськими військами, оскільки бригадам для вирішення своїх питань доводиться безпосередньо звертатися до оперативно-тактичного угрупування "Донецьк".
У DeepState також зазначають, що військові стикаються з відсутністю інженерної та артилерійської підтримки.
Як повідомлялося раніше, у ЗСУ спростували інформацію про те, що українські військові потрапили в оточенні під Кураховим і показали точну карту, де відбуваються бої.