Пасажирський літак, що впав в Казахстані, могла вразити система ППО Росії "Панцир-С1"

Загинуло 38 людей

Отвори на фюзеляжі літака Embraer 190AR, що зазнав катастрофи в Казахстані, схожі на наслідки удару ракетою "Панцир-С1" (система ППО РФ). У Росії її головною версією причини аварії називають зіткнення літака зі зграєю птахів.

Однак OSINT-аналітики схиляються до думки, що літак міг бути вражений ракетою ППО. Їхні думки публікує Telegram-канал "Агентство. Новини".

OSINT-аналітик Олівер Александер звернув увагу, що на уламках літака видно вхідні отвори з одного боку вертикального стабілізатора та вихідні з іншого. Такі пошкодження не могли виникнути від зіткнення повітряного судна з птахами, або вже під час падіння.

"Якби пошкодження було викликано ударом птаха або уламками під час аварії, я б очікував набагато більше вм’ятин на фюзеляжі навколо отворів. Схоже, що кожен окремий уламок, що потрапив у літак, мав достатньо кінетичної енергії, щоб пробити обшивку, а не просто залишити вм’ятину", — пояснив він.

Версію з птахами виключив і казахстанський авіа експерт Серик Мухтибаєв, оскільки у разі відмови одного двигуна після попадання птаха літак міг би продовжувати летіти на другому, а попадання птахів відразу в обидва двигуни вкрай рідкісне явище. Крім того, на тій висоті, на якій рухався літак, зустріч із птахами можлива лише під час їхньої масової міграції, а для неї зараз не сезон.

Також фахівці піддають сумніву версію МОЗ Казахстану, що на борту літака, що розбився, нібито "вибухнув балон" (цю інформацію активно використовує російська пропаганда для пояснення причин катастрофи). Військовий експерт Ян Матвєєв упевнений, що це не так, тому що ця версія не пояснює причини появи хаотичних пошкоджень на корпусі літака — від хвостової частини до обтічника петлі закрилка. Такий розкид елементів, що вражають, можливий при попаданні в літак ракети комплексу "Панцир-С1", зазначив він.

Матвєєв додав, що частина отворів на корпусі мають циліндричну форму, що відповідає формі вражаючих елементів ракети комплексу "Панцир-С1". До того ж, якщо літак був на досить великій висоті, потужності цієї ракети могло не вистачити, щоб одразу вивести літак із ладу.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пише, що вирахував місце, де був вражений лайнер "Баку-Грозний". Це сталося над Наурським районом Чечні, де розташовується кілька військових частин, зокрема із засобами ППО.

На підставі даних, які є у розпорядженні каналу, там зробили висновок, що удар, який пілот прийняв за зіткнення з птахами, стався приблизно за 18 кілометрів на північ, північний захід від аеропорту в Грозному, над Наурським районом на висоті 2,4 тисячі метрів. За інформацією з відкритих джерел, у цій місцевості розташовані відразу кілька військових частин, у тому числі й із засобами ППО. Після недавніх атак БПЛА, у Чечні було розміщено і кілька "Панцирів".

Перед падінням в Актау літак намагався сісти у Грозному, де в цей час була атака дронів. Племінник Рамзана Кадирова, секретар Радбезу Чечні Хамзат Кадиров написав у соцмережах, що всі цілі були збиті.

Нагадаємо, в результаті аварії літака загинули 38 людей, 29 людей вижили, 15 з них — громадяни Азербайджану, дев’ять росіян, двоє громадян Киргизстану, громадянство ще трьох людей уточнюється.

Для довідки: "Панцир-С1" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

Як повідомляв "Телеграф", радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що падіння пасажирського літака Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines – це трагедія. Російська протиповітряна оборона вкотре збила іноземний цивільний пасажирський літак.