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Россияне сбили над Грозным азербайджанский самолет. Есть три плюса для нас - Валерий Пекар

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Валерий Пекар
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Летать в Россию теперь равно играть в русскую рулетку Новость обновлена 26 декабря 2024, 14:07
Летать в Россию теперь равно играть в русскую рулетку. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинский предприниматель и общественный деятель прокомментировал крушение азербайджанского самолета

Итак, россияне сбили над Грозным азербайджанский самолет, а затем вместо посадить его рядом в Махачкале направили его в Казахстан, надеясь, что он упадет в море. Но пилоты оказались искусными, дотащили, посадили и сохранили жизнь части пассажиров.

Я не сомневаюсь, что Казахстан обеспечит беспристрастное расследование, которому Россия не сможет помешать.

Президент Азербайджана развернул самолет с дороги в Москву домой, узнав о трагедии.

  • Очевидно, российско-азербайджанские отношения (и российско-турецкие) ухудшатся. Это для нас плюс.
  • Летать в Россию теперь равно играть в русскую рулетку. Это тоже плюс
  • Противоречия между кланами у имперского трона усугубятся. Это тоже плюс.

Мои искренние соболезнования азербайджанскому народу, чьи братья и сестры погибли.

Источник — сообщение Валерия Пекаря в Фейсбуке.

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Теги:
#Самолет #РФ