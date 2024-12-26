Украинский предприниматель и общественный деятель прокомментировал крушение азербайджанского самолета

Итак, россияне сбили над Грозным азербайджанский самолет, а затем вместо посадить его рядом в Махачкале направили его в Казахстан, надеясь, что он упадет в море. Но пилоты оказались искусными, дотащили, посадили и сохранили жизнь части пассажиров.

Я не сомневаюсь, что Казахстан обеспечит беспристрастное расследование, которому Россия не сможет помешать.

Президент Азербайджана развернул самолет с дороги в Москву домой, узнав о трагедии.

Очевидно, российско-азербайджанские отношения (и российско-турецкие) ухудшатся. Это для нас плюс.

Летать в Россию теперь равно играть в русскую рулетку. Это тоже плюс

Противоречия между кланами у имперского трона усугубятся. Это тоже плюс.

Мои искренние соболезнования азербайджанскому народу, чьи братья и сестры погибли.

Источник — сообщение Валерия Пекаря в Фейсбуке.