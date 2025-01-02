Як заяви Гордона про кінець війни можуть допомогти Україні

Репутація Гордона вже давно мала бути в Україні нульовою

Нещодавня гучна заява українського телеведучого Дмитра Гордона про завершення війни 30 грудня 2024 року ще більше наклеїла йому тавро інфоцигана, яким він був і до цього. Проте навіть його не точні заяви та спекуляції можна використовувати з користю.

Про це "Телеграфу" розповів Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ. За його словами, українці вже давно мали припинити довіряти словам Гордона, адже не вперше він поширює такі гучні заяви.

"Репутація Гордона вже давно мала бути в Україні нульовою, але у нього і надалі є велика кількість авдиторії. І це дивує. Тут треба розуміти, що існує велика відмінність між завершенням бойових дій та завершенням війни. Бо останнє має вирішуватись юридично, шляхом підписання певних актів", — каже Антонюк.

Він наголошує, що наразі війна в Україні екзистенційна, а мета РФ залишилась не змінною, тому передумов для завершення війни саме зараз немає. Є лише одна подія, яка може це змінити тут і зараз, "коли очільник Кремля Володимир Путін відправиться у пекло". А до того часу розв'язати питання миру зараз за пару годин не вийде.

Антонюк вважає, що Гордон зможе викрутитись зі своїх гучних заяв, які побачили і почули мільйони. Проте дивно, на думку військового, те, що на заяви Гордона так швидко реагують у Кремлі, тобто там його чують.

"Так, дійсно Гордон такий собі інфоциган, тому нашу аудиторію хочу попередити, що слід звернути увагу на його попередні заяви. Він один з тих, хто наполягав на тому, що повномасштабного вторгнення не буде. Правдивість викладеної ним інформації викликає питання, а суспільство дивиться його, і цьому певною мірою підігрує Арсеній Яценюк", — додає політичний консультант.

Військовий каже, що Яценюк доволі часто на стрімах Гордона виступає як експерт, а він колишній прем'єр-міністр, тому певний кредит довіри у суспільства до нього є. Проте люди мають розуміти, що зараз вірити Гордону не слід, "це токсичний персонаж".

"Як можна вірити Гордону особливо у таких важливих темах? Він же не є представником розвідувальних органів, посадовою особою тощо. Він дійсно може обіграти в різних жанрах і розповісти, що от зараз закінчився цей етап війни, а почався новий. Але ж люди сприймали його слова буквально", — пояснює експерт.

Водночас, на думку Антонюка, якщо не виходить викорінити інфоциганство, то його слід очолити і направити. Особливо у питанні Гордона, бо його слухають і чують у Кремлі, а це неабиякий важіль впливу та "зброя".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Гордон спростував своє передбачення про завершення війни.