Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса прокоментував інтерв’ю держсекретаря США Марко Рубіо та новий американський світовий порядок адміністрації Трампа

Про новий американський світовий порядок.

Держсекретар Марко Рубіо дав інтерв’ю, з якого виходить, що США були змушені взяти на себе роль глобального поліцейського та всіляко підтримувати ліберальний світовий порядок, що ґрунтується на правилах.

Потім щось пішло не так, і цей порядок почав працювати проти США і став тягарем на їхній шиї. Через що американці тепер повинні його кинути та перестати підтримувати, повертаючись до "природнішого стану" міжнародних відносин.

Природний стан, згідно з Рубіо, — це великодержавне протистояння за фактичної багатополярності, економічного націоналізму та примату права сили над силою права.

Я думав, ніколи не почую такого від Штатів, але схоже, і вони вирішили, що настав час повертатися в політику першої половини XX століття. Економічно, це логічно пояснюється з погляду американських інтересів, і це працюватиме на них.

Політично та ідеологічно, США розвалюють старі принципи, на яких ґрунтувалося їхнє лідерство, але при цьому поки що не пропонують нових (принаймні з інтерв’ю Рубіо я не побачив жодного нового бачення).

По суті, адміністрація Д. Трампа зробила те, чого не хотіли робити за Байдена: стала на концептуальні позиції інших політичних лідерів, які вже багато років твердять про багатополярний світовий порядок: Індія, Туреччина, Росія, Китай, Індонезія, ПАР, Бразилія, Мексика, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Алжир та багато інших.

У такій політичній реальності програли країни ЄС, більшість яких поки що не хочуть ставати на цю позицію, і все ще вважають її антизахідною і небезпечною для своєї моральної переваги, ідеологічного проєкту та політичного лідерства.

Ще у програші малі та середні держави, які не мають достатніх ресурсів для самостійної гри, наприклад Україна, Молдова, Вірменія, Грузія, Білорусь тощо. На мій погляд, у такій конфігурації вони опиняються перед вибором із трьох варіантів:

1. Приєднатися до великого гравця як молодший партнер, щоб через такий асиметричний альянс пережити лихоліття і залишитися на плаву.

2. Створити свій власний альянс малих держав на субрегіональному чи регіональному рівні, щоб разом пережити цей період і відбиватися від зовнішніх загроз, але для цього необхідно виробити розуміння колективних інтересів та постійно йти на взаємні компроміси заради загального блага.

3. Цементувати нейтралітет, щоб залишитися за бортом основної сутички. Однак така політика має бути підкріплена ресурсно і підв’язана до конкретного функціонала, який пояснюватиме і забезпечуватиме нейтралітет такої держави, і комунікуватиме, чому її існування у такому статусі вигідне великим гравцям.

Джерело: пост у Facebook